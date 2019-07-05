黃偉哲前往南鯤鯓代天府　關心廟宇孳清及宣導工作

▲台南市長黃偉前往南鯤鯓代天府，與侯賢遜總幹事，一起巡檢萬善堂內的花瓶、盆栽，提醒做好「巡、倒、清、刷」清除工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲前往南鯤鯓代天府出席「神民英講」活動後，與侯賢遜總幹事，一起巡檢萬善堂內的花瓶、盆栽，並叮嚀民眾在刷洗後，勿將容器內的積水倒到水溝，應倒在柏油路面及曬得到陽光的地面；黃偉哲呼籲市民多注意生活小細節，做好「巡、倒、清、刷」，徹底清除積水容器，全力防堵登革熱疫情擴大。



黃偉哲表示，今天除面向萬善爺祈求風調雨順外，也祈望登革熱疫情能夠早日結束，民眾不要再感染生病，天助也要人助、自助，很多生活小細節沒有注意，如插花的花瓶如果沒有經常清理，就會滋生蚊蠅，而屋頂收集雨水排水的天溝，在下過雨後，若沒有清除積水，就會成為病媒蚊的溫床，要多加注意孳清；對於登革熱的防治，一定要趕盡殺絕，寧可錯殺，絕不可放過。





黃偉哲也指出，各大宮廟的孳清，在登革熱的防治工作上占有很重要的位置，剛才侯總幹事親自示範的廟宇孳清，不管是花瓶、花盆或盆栽底盤，「巡、倒、清、刷」的動作都非常到位，所以不管容器內有沒有孑孓，是不是呈陽性的反應，都一定要清除。市長強調，藉著此次全面動員市府團隊、宗教團體志工及市民來進行環境清理及孳清工作，能有效將疫情壓制下來，讓病媒蚊的數量降到最低，達到杜絕登革熱的傳染途徑。