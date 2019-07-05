高雄登革熱疫情嚴峻　陳其邁：中央目前撥款5318萬元

▲行政院副院長陳其邁表示，登革熱防疫不分地方中央、不分藍綠，中央一定會全力來配合。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院副院長陳其邁7月5日到台南主持登革熱防疫會議，陳其邁指出高雄目前撥款5318萬，因為高雄疫情現在中央還是非常擔憂，不管是第2例開始在三民區，到現在累計已經到33例左右，幾乎都發生第二、三波感染，他希望各地方政府努力把疫情控制，尤其對病媒蚊的防治非常重要。

陳其邁肯定台南市長黃偉哲動作非常快，社區動員、防疫指揮體系都已經建構，他特別向台南市政府說明，防疫不分地方中央、不分藍綠，不管在預算，或人力部分，怎樣做一個整合性的協調跟合作，中央一定會全力來配合。

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陳其邁指出，衛福部在整個預算上，都已經跟台南市政府做了非常好的協調和溝通，原則上，在這次登革熱的防治預算，會補助台南市政府大概有2500多萬元，也會視疫情的狀況作一些調整。台灣登革熱的疫情是從8、9月開始，最高峰時期通常在每年大概10、11月左右，所以過去經費申請，假如是動用到統籌分配款，或者二備金，通常地方政府都會在5月提出，也許在8月、9月、10月核定預算。今年行政院特別提早，像高雄市給予經費補助，是歷年來從申請預算到核撥預算，僅僅6天就核撥，這是比過去來得快。台南在同一時間，我們也同步撥給台南市政府2500多萬的預算，我們希望地方政府錢都用在刀口上，不要浪費。尤其高峰期是在8月、9月、10月，還是要提醒地方政府注意到整個疫情的防治。

陳其邁表示，高雄目前撥款5318萬，因為高雄疫情現在行政院還是非常擔憂，不管是第2例開始在三民區，到現在累計已經到33例左右，幾乎都發生第二、三波感染，希望各地方政府努力把疫情控制，尤其對病媒蚊的防治非常重要。

陳其邁強調，防疫不分藍綠，尤其高雄像路竹、阿蓮其實它的生活圈非常靠近台南，這部分假如2個地方的市政府能夠充分合作，能有效降低疫情。其實他已經講過很多次，看到登革熱的防治，北迴歸線以南是埃及斑蚊為主，在室內的瓶瓶罐罐或是廢輪胎內的室內積水等部分是最重要，台南市政府其實已經非常快速的知道這個問題要優先處理，所以他們的社區動員動作非常快。中央行政院或衛福部會緊盯著各區、各里整個社區的動員防治落實情況，他也會去社區了解實際防治情形。

陳其邁說，黃偉哲市長本身也是公共衛生專家，他過去在立法院對登革熱非常了解，他的團隊裡面像衛生局、社會局的黃志中局長，在高雄時對登革熱非常有經驗，也請了蘇益仁教授，過去CDC的署長，他也在這裡擔任協調總指揮。台南的疫情當然不能掉以輕心，但是非常有經驗的防疫團隊，希望跟高雄市政府或者中央三方合力防治登革熱疫情擴散。