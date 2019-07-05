日本7-11行動支付App「7pay」900人遭盜用　駭客狂刷1600萬

▲日本小七推出的行動支付App出包。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本7-Eleven本月推出新的行動支付App「7pay」，前3天就吸引150萬人註冊，然而實施幾天後，竟接連發生帳號被盜用的事件。日本小七隨後表示，約900名客人帳戶遭到入侵，總共損失約5500萬日圓（約台幣1600萬元）；目前已暫停7pay服務，也會進一步賠償客人損失。

Seven Pay是經營7pay的部門，1日於日本2.1萬家小七推出行動支付App；用戶只要透過App消費200日圓，就能得到價值1日圓的電子貨幣「nanaco」。然而，許多用戶開始使用這款App後，帳號卻遭到盜用，安全漏洞的問題使得小七在推出4天後就關閉服務並停止接受新用戶。

Seven Pay公司總裁小林剛（Tsuyoshi Kobayashi）4日在東京表示，這是一起非常令人遺憾的事件，「造成使用者感到極大的擔憂以及不便，對此，我誠摯表達歉意。」

據了解，7pay被盜用的使用者高達900人，總共造成約5500萬日圓損失。其中一個案例涉及第三方使用7pay，來購買價值10萬日圓（約台幣2.9萬元）的香煙。

許多未經授權的盜用者似乎是在日本以外的地方進行；事實上，7pay主要是設計給國內顧客使用，卻沒有採取措施來阻擋國外的帳號入侵，與其他智慧型手機的行動支付App相比，7pay缺乏安全上的雙重身分驗證。

Seven Pay官方在4日的記者會強調，正在調查事件的詳細原因，若是問題已解決，也希望盡快恢復App服務。部分輿論則指責Seven Pay反應太慢，直到4日才停止接收新客戶。