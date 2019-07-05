恐怖前女友聯手愛人「逼他喝尿吃嘔吐物」！施暴6hrs過程曝　她下場慘

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英國一名少女去年虐待前男友長約6小時，聯手新男友及友人逼迫他喝下裝在狗碗裡的尿、吃下嘔吐物，並持刀戳向對方胸口、抓他的頭撞牆，更用一條4公尺長的繩子綑綁他的腿部和頸部，要求他的行為舉止要像狗一樣才肯讓他離開。如今，根據法院的判決，施暴的3人全數入獄，分別判處3年至5年3個月的刑期。

每日郵報報導，現年19歲的布徹（Matthew Butcher）曾經和18歲的費蘭（Kathleen Phelan）交往過一段時間，在去年8月17日這天，費蘭的印表機被送到他家，布徹隨後把它送到費蘭的住處。只不過，這卻是布徹遭到虐待的開端。

在布徹走進費蘭家中後，費蘭立刻把門鎖上，使勁把布徹推倒在客廳地板上，一旁的20歲新男友羅素布魯克斯（George Russell-Brookes）開始對他一陣拳打腳踢，儘管費蘭起初試圖制止眼前的狀況，但她最終選擇加入虐待布徹的行列。據了解，布徹不但被要求吃下自己的嘔吐物，費蘭和羅素布魯克斯2人輪流坐在他身上，費蘭更用刀子戳他的胸部。

▲ 費蘭、羅素布魯克斯及埃莫瑞坦承虐待布徹，整個過程長約6小時。圖為羅素布魯克斯。（圖／翻攝自當事人臉書）

隨後，羅素布魯克斯叫來19歲友人埃莫瑞（Christopher Emery），一行人用4公尺繩子綑綁布徹腿部和頸部，要求他的行為舉止要像狗一樣，甚至命令布徹喝下裝有水、尿、啤酒、鹽的混合液體，恐嚇布徹若不照做，就會持續虐待他。布徹在照做後獲釋。

談及這起案件，御用大律師駱克（Andrew Lockhar）法官提到，羅素布魯克斯一開始就使用暴力，費蘭短時間內扭轉立場加入施暴行列，而埃莫瑞是在知道有人被虐待的情況下還參與行動，是種相當嚴重的錯誤行為，此案必須重判。

目前施暴的3人全數入獄。據了解，費蘭當時犯案的時候只有17歲，判處3年有期徒刑，羅素布魯克斯被判處5年3個月有期徒刑，而埃莫瑞則是被判4年9個月徒刑。

▼ 在施暴過程中，費蘭利用指紋解鎖打開布徹手機，把150英鎊從布徹的戶頭轉到她自己的帳戶，並支付埃莫瑞搭計程車的費用。（示意圖／翻攝自pixabay，圖中人物與新聞當事人無關）