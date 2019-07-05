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恐怖尾隨2年！他「不洗澡1個月」蹲守　深夜潛入前任新家：我太愛妳了

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▲▼湖南一位馬尾妹被前男友苦纏2年，無法脫身。（圖／翻攝自《新京報我們》）

▲湖南一位馬尾妹被前男友苦纏2年，無法脫身。（圖／翻攝自《新京報我們》）

大陸中心／綜合報導

湖南省一位馬尾妹2年前和陝西劉姓男子網路認識相戀，後發現男友已婚，立馬怒斬情絲。沒想到，執著的劉男並不願意接受分手，火速和前妻離婚，苦苦相求女友復合，遭到拒絕後使用各種手段「偵查跟蹤」，甚至1個月不洗澡只為了蹲守女方新住所，實在恐怖至極，目前涉嫌尋釁滋事被警方拘留。

據《我們視頻》報導，當時心灰意冷的唐姓女子分手後，不久就開展了一段新的戀情，所以無意復合。不甘心的劉男還曾經強硬將她拉上車「溝通」，結果因為爭吵發生了嚴重車禍，除此以外還給前女友瘋狂打電話，上門糾纏。最終逼得唐女只能選擇離開家鄉，「逃」到了江蘇。

沒想到，秘密逃離並沒有瞞住可怕的前男友。劉男5月24日潛入唐女在蘇州租住的新屋，一把掐住脖子，還用帶著手套的手捂住了她的口鼻。她當時差點暈倒，拼命反抗抓破對方的臉後才得以脫身，隨後狂跑尋求保全幫助後才脫身。

據劉男交代，因為太愛對方才「做了許多錯事」，先前得知前女友逃走後，用女方的姓名和身份資訊，通過查詢高鐵等票務資訊的方式尋找，「每天試驗上百個車次最終發現了她的目的地。」

對於新住所，劉男甚至使出了「偵查手段」，依靠此前偷偷備份女方聊天記錄尋找線索，還多方打探踩點，最後真的找到。自此他開始了居住在女方社區門口盯梢的日子，期間叫出租、點外賣，全部用唐女的手機號碼，想要逼她出面溝通，折騰了近1個月後，終於招數使盡都沒用，於是氣急敗壞直接潛入了租屋。

網友發文驚呼恐怖，「恭喜原配老婆脫離苦海離開了這個男的」、「這個是殺人未遂吧」、「祝女孩子一生平安不要遇到這種奇葩」、「這種偏執狂真的好恐怖」、「女生的安危真的很沒保障」。
 

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關鍵字：跟蹤,前女友,性侵,糾纏,男友,入室,前任

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