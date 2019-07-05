繩子勒脖「老人遭綁樹上」...路人目睹狂罵　女看護怒嗆：家裡有急事

▲女看護拿繩子把老人綁在樹旁。（圖／翻攝新京報我們視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

北京南苑公園近日發生看護虐待事件。一名身穿紫色連身裙的女看護拿起繩子，勒住老人的脖子，並且試圖綁在樹幹上。當時，被附近民眾目睹責罵時，她竟然怒嗆對方，自己是因為家中有急事才會這樣。目前，當地警方已介入調查。

綜合陸媒報導，一名網友在網路上發Po出影片爆料，女看護行為偏差。從影片上可看見，該名女看護推著一名坐在輪椅上的老人，隨後便帶至樹旁，接著便拿起繩子，勒住對方的脖子，並且跟樹幹緊緊地捆綁在一起。當時，路過民眾正好目睹，立刻大罵質問，「妳是女兒還是褓姆？」

▲看護嗆目睹的路人，表示自己家中有急事。

女看護當場怒嗆，「沒事，我要回家，家裡有點急事。」路人聽見後又更加生氣地說，「妳家有什麼事，不能推著回去嗎？脖子都被妳勒紅了。」事後，媒體接到爆料後，立刻聯絡當地警方，而警方也表示，目前正在查明詳細情況。

▲女看護被罵後才作罷，將老人鬆綁推走。

影片近日在網路上曝光，網友怒批，「沒人性」、「光天化日之下謀殺？」、「綁脖子？又不是狗，人權呢」、「哭了，我好怕以後自己父母沒辦法自理時遇到這種人」、「有急事，不能趕快聯繫老人的親屬過來照顧嗎」、「為什麼出門會帶著繩子？」。

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