柯文哲選2020的機會不高　宅神：可以幫到蔡英文

▲柯文哲、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

面對2020總統大選，民進黨陣營已由總統蔡英文爭取連任，國民黨方面仍未定案，而在民調中經常被列入「三角督」的台北市長柯文哲尚未表態。對此，「宅神」朱學恒表示，「柯文哲出來選的機會不高」，如果柯文哲不出來選，可以幫到的是蔡英文。

朱學恒4日在網路政論節目談到台灣指標民調的最新調查，在藍綠白「三角督」的情況下，高雄市長韓國瑜拿下35.7%的支持度，領先蔡英文的26.7%、柯文哲21.2%。而朱學恒表示，柯文哲出來選2020總統大選的機會不高，但他不是為了蔡英文，他現在仍是台北市長，包袱很沉重。

朱學恒提到，如果柯文哲不出來選的話，可以幫到的是蔡英文，尤其在韓國瑜對上蔡英文，沒有柯文哲的時候，這個數字對蔡英文來說會更有可能性。他分析，支持柯文哲的人就算只有一半支持蔡英文，一割過去就10%，而蔡英文就有了36.7%。因此柯文哲不選總統對國民黨來說是最壞態勢。

另外，朱學恒也解釋，柯文哲包袱沉重的原因不像是韓國瑜有登革熱或其他的狀況，而是柯文哲被「盯很緊」。他舉例，像是京華城或雙子星案，在這個狀況下，既要處理台北市政又要再分心去選總統，真的有點困難，因此對柯文哲來說「他寧願仰望」。