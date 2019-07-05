快訊／柯劉會壓軸登場！柯文哲5點西郊賓館會劉結一

▲台北市長柯文哲7月5日上午參訪昆山慧聚寺。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳家祥／上海報導

台北市長柯文哲此次上海行重頭戲登場，確定將在5日下午與國台辦主任劉結一碰面。北市政府發言人劉奕霆表示，本府辦理2019台北上海雙城論壇參訪行程，因下午1點30分接獲陸方通知增加新的行程，國台辦主任劉結一將於下午5點於西郊賓館與台北市長柯文哲一行人會面，因此本府將依規定向陸委會調整行程。

此次雙城論壇除了論壇本身外，最重要的就是柯文哲是否會與國台辦主任劉結一碰面。對於此次傳聞不斷的「柯劉會」，由於北市府無法確認露方態度，因此雖然傳聞甚囂塵上，但對於柯劉會全程採低調處理。一直到了5日上午，柯文哲受訪時才表示，目前還沒接到上海方通知，若接到通知會依規定走通報陸委會。

值得一提的是，劉結一4日在天津出席活動時表示，6月以來，已與前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、無黨籍立委高金素梅等台灣政治人物，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識。由於該新聞露出的時間點，剛好就在可能與柯文哲見面的前夕，也讓「柯劉會」更受外界矚目。

此次外界盛傳「柯劉會」將在虹橋迎賓館舉行，但最後陸方決定更改行程，改在西郊賓館接見。根據介紹，西郊賓館是有超過40年歷史，過去曾接待英國女王、日本天皇、德國首相科爾、美國總統布什、俄羅斯總統普京、美國第四十四屆總統歐巴馬等。此外，包括毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、溫家寶等大陸正要也曾在此下榻。

此次柯文哲與2017年時相同，也是在行程的最後才確定與時任國台辦主任的張志軍見面，如今2019同樣再於返台前夕與國台辦官員碰面。