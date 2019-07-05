柯文哲訪上海碰大陸死忠柯粉要簽名：不從政一樣喜歡他

▲柯文哲出席上海雙城論壇DAY3，參訪崑山慧聚寺，現場柯粉。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日上午到台商出資興建的慧聚寺參訪，但早早就有一名大陸柯粉守候，一見到柯文哲下車便上前拿出柯的「白色力量」等著作，柯也大方幫他簽名。另外，柯文哲入內參觀時，還遇到台灣來的民眾熱情上前要求合照，甚至還高呼選總統。

台北上海雙城論壇4日結束，但台北市長柯文哲未馬上啟程返台，而是多停留一天繼續參訪，5日更直驅台商聚集地昆山展開拜訪行程，稍晚還有很高機會會與國台辦主任劉結一碰面。

該溪姓大陸柯粉受訪時說，大概是在去年1124選舉前開始關注柯文哲，「他整個經歷都讓我非常感動，一個五十多歲的人當時在台大醫院接受這樣的一個挫折之後，他還是能夠憤起、逆轉過來，非常激勵人心的一件事情」，正好前兩天看到雙城論壇今天的行程好像是拜訪慧聚寺，今天早上提早過來看看有沒有機會。

溪男表示，特別喜歡他說道他當醫生的時候，他是從沒有看到病人到逐漸看到病人，他雖然是葉克膜的發揚者，但是他還是堅持以人性為本，這點讓我感到感動」；他也說，平常有在關注柯文哲、韓國瑜，認為兩人都是很有人格特質的人。對於柯文哲，他坦言，形象不像一般政治人物，「我覺得他就算不從政，他從醫院我還是會一樣喜歡他。」

另外，柯文哲步入廟中前，還被來自台灣的柯粉突擊，熱情上前要求合影、簽名等，還高喊選總統，讓柯笑得開懷。

▲柯文哲參訪慧聚寺，巧遇熱情民眾。（圖／記者陳家祥攝）