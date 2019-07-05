勇警救全車人殞命！花束擺滿分駐所　她「手寫卡片」字字心碎：承翰不痛了

▲李員不幸殞命，讓民眾都感到相當不捨。（圖／記者吳奕靖翻攝、記者翁聖勳翻攝，下同）

地方中心／嘉義報導

25歲的員警李承翰為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，因此不幸殞命，讓不少民眾都感到相當不捨與惋惜，5日上午有不少民眾到事發車站，向他獻花致意，不少人一度流下眼淚。

李承翰英勇犧牲後，不少民眾都感到相當悲憤、不捨，因此陸續有民眾到分駐所獻花，鮮豔的花束擺在分駐所前，一張張卡片也訴說著民眾對承翰的不捨與掛念，「謝謝你的正直，願你安息，一路無痛、無難到天堂」、「您用生命換來所有人的安全，是真正的英雄，向您致上最高敬意！」。

一名女子表示，「親愛的承翰，真的非常敬佩你，英勇捍衛旅客安全，你的不幸我們感到非常難過與不捨，對你致上最高敬意」過程中也一度紅了眼眶，而一名爸爸也帶孩子來致意，他表示自己是車站員工，「承翰對我們同仁很好，今天特別過來」；另一名男子則是專程過來獻花，而他表示，「雖然不認識他，但對承翰感到很不捨，覺得他很英勇，年紀就跟我兒子一樣，兇嫌實在太可惡了！」

此外，有一名伯伯雖然也不認識承翰，但在看了新聞後，也特別帶著奠儀到分駐所，希望員警可以代為轉交給承翰的家屬，想為這名英勇殉職的年輕員警多出一點力。

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