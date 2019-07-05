暑假打工求職陷阱不少　青少年小心以免淪詐騙車手　

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順（左二 ）應邀屏東市民立電台訪，與台長張栢榔（右二）合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

青少年因暑假較無課業壓力，易發生深夜流連網咖或涉足色情、賭博或暴力等妨害青少年身心健康的場所，屏東縣內埔警分局5日受邀至屏東民台電台進行人物專訪時，籲請家長多關心青少年在暑假期間工讀、休閒及交友的安全。

內埔警分局長蔡耀順表示，暑假期間，青少年因較無課業壓力，易發生深夜流連網咖或涉足色情、賭博或暴力等場所，危害身心健康。政府中央與地方政府的力量，實施「青春專案」，希望能確保青少年暑期活動空間的安全，有效降低被害的情事。

他說，青春專案從6月1日至8月31日，主要淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害及擴大犯罪預防宣導。尤其青少年在暑期可能受到同儕的影響，產生吸（販）毒或被幫派慫恿吸收等偏差行為。青少年也可能利用暑假期間求職打工，要小心求證，避免青少年被誘騙從事色情或擔任詐騙車手的工作。

內埔警分局已除結合縣府城鄉發展、教育、社會、勞工等處、消防局及校外會進行轄區青少年易聚集處所聯合稽查外，近日來更以分局自製影片於分局官方臉書宣導有關毒品防制、求職防騙及反詐騙工作，希望青少年都能平安的歡度暑假。