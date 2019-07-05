止不住思念與不捨！同事製作回憶影片獻給李承翰...永遠記得你的身影

地方中心／高雄報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，25歲李姓員警為了保護乘客，遭乘客持刀刺破肚殉職；同袍以16張照片製作李員的生平影片，他考進警隊後，熱心助人且積極進取，深受大家喜愛，沒想到這麼突然離去…遺體接送車離開醫院，同袍含著淚水敬禮，「承翰！我們會永遠記得你！」

▲李員英勇救人，卻不幸殞命。（圖／記者張君豪翻攝）

英勇殉職的李承翰生前幫助過許多民眾，而臉書粉絲專頁「鐵路警察局高雄分局嘉義派出所」2017年就曾貼文PO出，李承翰與一名皮夾失主的合照，當時他拾獲黑色皮夾後，就立即通知劉姓失主，讓劉男感恩至今。但熱心助人的李承翰卻在2年後發生這種噩耗，讓劉男也忍不住留言：「非常感謝您當時的幫忙，在得知消息的時候心情很複雜，為您感到不捨，辛苦您了一路好走！」

▲李員生前幫助了許多人。（圖／翻攝自臉書）

對此，李員的家屬難過的整晚無法入眠，而他的媽媽也表示，「希望承翰是最後一個犧牲者」，更讓社會大眾忍不住落淚惋惜。嘉義市長黃敏惠前去慰問家屬之後，眼眶全濕紅，一度拿起面紙擦拭眼淚並表示，「他們非常善良，非常感謝各界關心，有許多電話湧進來願意主動協助，他們也非常感謝，我們會盡量協助家屬所有的後事。」

悼念影片中提到，「承翰！任務結束了！一路好走！孝順父母的你，永遠把家人放在第一位；親切隨和的你，對朋友總是毫無保留；認真負責又積極上進的你，始終堅定自己的理想和目標；勇敢正直的你，總是績效優異而屢獲表揚⋯⋯我們⋯真的真的很想念你。如今成為天使的你好嗎？我們會帶著你未完成的夢想繼續前進，希望在天上的你，保佑兄弟們執勤安全。」

▼李員的媽媽希望，兒子是最後一個犧牲者。（圖／記者吳奕靖攝）