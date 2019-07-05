鐵路勇警用命解救全車人！　他追憶「2年前曾受幫助」不捨：您一路好走

▲李員生前幫助了許多人。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，因此不幸殞命。對此，一名2年多前曾受李員幫助的男子，得知這個噩耗後，在臉書上再次留言感謝，同時也直言，自己的心情非常複雜。

英勇殉職的李承翰生前幫助過許多民眾，而臉書粉絲專頁「鐵路警察局高雄分局嘉義派出所」2017年就曾貼文PO出，李承翰與一名皮夾失主的合照，當時他拾獲黑色皮夾後，就立即通知劉姓失主，讓劉男感恩至今，但熱心助人的李承翰卻在2年後發生這種噩耗，讓劉男也忍不住留言：「非常感謝您當時的幫忙，在得知消息的時候心情很複雜，為您感到不捨，辛苦您了一路好走！」

▲李員英勇救人，卻不幸殞命。（圖／記者張君豪翻攝）

這起事故發生在3日晚間8時40分，當時鄭男因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當李員獲報後上車查看時，鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間，自己最後卻不幸殞命。對此，李員的家屬難過的整晚無法入眠，而他的媽媽也表示，「希望承翰是最後一個犧牲者」，更讓社會大眾忍不住落淚惋惜。

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