擊敗全台41學校　松山工農「6張復古照」闖高中國際交流攝影節決賽

▲ 松山工農指導老師以及三位攝影小將將於八月初前往北海道東川町參加決賽。（圖／北海道東川町台灣觀光案內所新高通顧問股份有限公司提供）

實習記者陳耿閔／綜合報導

日本北海道東川町政府所主導的高中生國際交流攝影節，今年來到了第5屆，有多達21個國家共襄盛舉，最終決賽將由21所海外學校和3所日本高中前往東川町參賽，至於台灣代表隊將由松山工農三位參賽同學陳紀辰、陳品勳、張皓淳出征，期待在8月初的決賽日期就能傳出捷報。

本屆高中生國際交流攝影節和過往確實改變了不少，參加學校從去年的北北基擴大至桃園和宜蘭，全台參賽學校多達42所，在日前經由專業評審團進行評審後，松山工農以6張觀察力細膩、沉穩的作品獲得評審青睞，順利脫穎而出。

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▲台灣代表隊松山工農作品，以復古色彩拍攝傳統市場樣貌。（圖／北海道東川町台灣觀光案內所新高通顧問股份有限公司提供）

對此北海道東川町台灣觀光案內所新高通顧問股份有限公司的行銷企劃謝小姐表示，評審認為近年來台灣學生作品整體性提高，不論是照片故事的連貫性和主視覺度相較往年都提升了不少。

東川町被稱作「攝影文化首都」，更早在1994年就舉辦全國性高中攝影大賽，就是俗稱的「寫真甲子園」，每年來自日本全國內各地的投稿超過500校。一直到了2015年，由東川町政府主導，開啟了第一屆「國際版」的高中生攝影競賽，參與國家包括台灣、美國、泰國、俄羅斯等21個國家及地區代表，前往東川町參與競賽，在當地進行拍攝，展現具有地方特色的攝影品味及技巧。

不僅如此，北海道東川町近年來更積極在台灣招募參與實習計畫的學員，其中包括大雪山國立公園旭岳地區的溫泉飯店、東川觀光協會、以及旅遊體驗企劃公司等7個單位的實習機會，對此謝小姐表示，此舉不外乎是提供機會讓學員更加了解東川町，並希望東川町能夠利用攝影文化一舉走向國際。

▼ 三位專業評審從眾多學校投稿作品中挑選出台灣代表校。（圖／北海道東川町台灣觀光案內所新高通顧問股份有限公司提供）