鐵路勇警殞命！蔡英文下令：要人給人　保五警力支援高雄：一個分隊40人

▲保五警力支援高雄。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

25歲的鐵路警察李承翰為了保護列車旅客遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視。對此，總統蔡英文下令「要錢給錢、要人給人」，全力避免憾事再發生。此外，保五支援警力也於5日開始支援高雄分局，一個分隊40人，並配有手槍、警棍，辣椒水、秘錄器、防彈背心等。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

針對鐵路警察不幸殉職，內政部及警政署晚間緊急召開記者會，徐國勇表示，自己的友人愛爾麗集團總裁常如山以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支電擊槍，增加第一線執勤員警的配備，他也立刻把此事轉達給總統，蔡英文立即下令一定要挺警察，「要人給人、要錢給錢」。

對此，警力不夠部分將由保一、保四、保五總隊，每日支援各一分隊總共120人，而保五支援警力也於5日開始支援高雄分局，一個分隊40人，為了就是避免憾事再發生，而警政署也要求各縣市警察局及保警總隊，必須雙警服勤，絕不能單警服勤，而在執行夜間、酒駕等勤務時，務必要穿著防彈衣。

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