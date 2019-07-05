鐵路勇警殉職！館長心痛：我們國家不挺警察的...怒指蔡英文「責無旁貸」

▲館長開直播談台鐵殺警案。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

地方中心／綜合報導

一名鄭姓男子3日搭乘台鐵自強號152次列車，因票務問題與列車長發生糾紛，竟持刀猛捅前來處理的25歲鐵路警察李承翰，導致他傷重身亡。李承翰的死訊一岀，令社會大眾不捨，「館長」陳之漢怒轟蔡英文政府責無旁貸，如今的警察比便利超商、加油站員工還可憐100倍。

曾多次在直播中力挺警察的館長4日晚間開直播，提到台鐵殺警案，對於李承翰的逝世，他感到相當惋惜，直說，「這麼年輕，未來前途無限，這麼有正義感，這麼敢犧牲奉獻的人就過世了，這是國家體制的悲哀」。他也抨擊總統蔡英文，「妳所謂的司法改革，到底在改什麼東西？」

▲25歲鐵路警察李承翰處理票務糾紛，卻就此與家人天人永隔。（圖／翻攝李姓員警臉書）

「我們國家就是這樣，一定是出事了才會改」，館長感嘆，台灣民眾敢推擠警察、怒譙3字經，面對警察執行公權力時還會大喊「警察打人」，是因為「我們國家不挺警察的...」，認真抓犯人的警察若開槍打死嫌犯，容易被檢察官質疑用槍不當，或扣「濫用公權力」的帽子，進而吃上業務過失官司，甚至會因此被降職、丟了工作，還有可能要付高額賠償金給犯人，導致負債累累。

「現在我們的警察跟他X的比，比他X7-11、比他X加油站、比他X的外面的發傳單的阿嬤還可憐100倍、100倍」，館長砲火猛轟，「我們台灣的法官、檢察官，我們的蔡英文政府，你們責無旁貸」，他強調，如今警察殉職，不是從優撫恤就結束了，哪位父母會希望用兒子的性命來換取撫恤金？

館長呼籲，警察配備應該改變，他表示，自己用成本2、3千元就能出一件「防砍、防刺」的厚布料外套，如果公家機關發包給外面廠商大量製作一定更便宜，「連我都可以去做這個東西，難道我們的警政署沒有辦法，一個警察的生命，多花3千塊，給我們警察製作一件背心，或是一件防刀刺的東西，3、4千塊就能買到的東西，為什麼不幫警察配一件？」。

▲鄭男持刀猛捅警察。（圖／地方中心翻攝）

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