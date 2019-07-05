他留言「是警察死得好」！網友撻伐肉搜　老闆出面滅火了

▲錢男留言警察死得好被肉搜，任職的農場發聲明。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

從事冷氣安裝業的鄭嫌3日晚間因補票糾紛，在自強號列車內失控暴走，掏出隨身攜帶雙刀刺殺前來處理糾紛的鐵路警察李承翰（25歲），許多網友對年輕的李員的犧牲感到不捨，此時卻有一名錢姓男子在網路留言「死得好」，引發網友暴怒被肉搜，4日晚間他任職的農場趕緊發出聲明稿澄清譴責錢男的不當言論。

▲錢男留言警察死得好。

錢男在一則有關嘉義鐵路警察李承翰不幸喪生的新聞下方，發表「誰叫他們找老百姓的麻煩還偷偷開紅單」、「是警察死的好」等等的留言。留言立刻引發網友眾怒肉搜，錢男的個資被起底，原來他是任職在彰化某間農場的員工。

該農場在4日晚間緊急發出聲明，強調雖屬員工個人言論，但仍非常不恰當，該名員工已將留言刪除，也為他個人的不當言論在社群公開道歉。



這份「關於XX員工私人不當言論之聲明」內容全文：

關於7月4日本公司錢姓員工由於個人情緒因素於社群上對於鐵路警察因公殉職之事件所發佈之不當言論，本公司予以強烈的譴責，該言論完全不代表本公司立場。

經查明且主管對該員進行約談後，該員坦承其行為確為失當，已將留言刪除，並為自己的行為在社群網站進行說明道歉。

對於李姓員警所遭遇的不幸事件，XX深感遺憾和惋惜，並強烈譴責加害者之行為。未來XX將會持續投身公益，以企業的角度為警界及社會貢獻棉薄之力。特此聲明。XX 2019年7月4日

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