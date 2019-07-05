　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

砍除檳榔種有機紅龍果　「ㄚ霞紅龍果」拍賣每公斤曾達460元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔鄉青農黃羽民，經父母親調教下種植「有機紅龍果」，品質受肯定。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔鄉青農黃羽民（左二），經父母親調教下種植「有機紅龍果」，品質受肯定。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原從事餐飲業的屏東縣內埔鄉青農黃羽民，6年前辭去工作返鄉幫忙務農，經父母親調教下種植「有機紅龍果」，草生栽培、注重修剪枝條並分散產期，價格穩定，在紅龍果盛產時，殺出一片藍海。

35歲的黃羽民在母親人稱「紅龍果教母」的劉雪霞教導下，對於紅龍果的管理及技術上已逐漸成熟。

他說，母親在紅龍果界擁有盛名，而他回來承接事業難免有壓力，但他很清楚長輩建立的基礎，不但要承襲而且更要擴展。

黃羽民表示，家裡原種4分多地紅龍果，因建立品牌有穩定通路，經常賣到缺貨，5年前承購一塊大約1.2公頃的檳榔園，全部砍除改種紅龍果，「國人很喜歡吃紅龍果，所以注重安全衛生，特別申請有機驗證」。

他指出，紅龍果雖然較一般作物好管理，但還是有病蟲害的問題，所以注重樹體健康狀態，施用有機肥並用草生方式管理，每天都要背起割草機除草，但草生栽培是維護肥力最好的方法，且割下來的草還能當肥料養份。

現在務農要靠智慧聰明種，果園分成6個區域，產期調節分批採收，錯開夏季盛收期，讓產量平穩，調整到年節前採收上市，一株僅留4-5粒果，其餘花或小果都摘除，留下來的才是最完美果實，重視疏果及修剪枝條，最早利用冬天燈照，全年都可採收到碩大甜美的紅龍果。

品種改良後，果園以大紅品種為主，陸續開發出雙色及其他適合發展的新品種，曾創下拍賣價每公斤460元的「ㄚ霞紅龍果」，通路以宅配及運銷為主，全家人都投入紅龍果的生產管理工作，早上即採果分及級選別到不同市場，品質受肯定，「最大成就感鄉」。

ET快訊
私人車位被賓士爽停！屋主氣炸引擎蓋噴「OO」　超狂舉動網笑：
21歲屁孩警「狂賀鐵路警多1缺」！下場出爐被記過一次
電費171元！「吹冷氣+2台冷凍庫」誇張便宜　台電解答了

關鍵字：屏東,內埔,黃羽民,有機紅龍果

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

漏水＆地震影響結構安全　建國派出所新廳舍2020年完工

最近流行新詐騙手法　加入網友聊天信任誘騙海外投資

砍除檳榔種有機紅龍果　「ㄚ霞紅龍果」拍賣每公斤曾達460元

女企業家捐物資給鴻佳啟能庇護中心　與院生互動

苗栗苑裡老街石磚一壞再壞　民眾質疑縣府施工品質太爛

富根建設公司捐贈台南市消防局災情勘查車　強化消防救災工作

台南麻豆鬧區自來水管汰換完工　供水穩定獲好評

勇警執勤遭刺殞命 高思博：政府應適度介入管理具攻擊性精障者

百年東菜市場配合本土登革熱防治休市　黃偉哲：巡倒清刷落實防疫

桃園成立全國首座藻礁生態教室　30海岸生態解說員成軍

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

漏水＆地震影響結構安全　建國派出所新廳舍2020年完工

最近流行新詐騙手法　加入網友聊天信任誘騙海外投資

砍除檳榔種有機紅龍果　「ㄚ霞紅龍果」拍賣每公斤曾達460元

女企業家捐物資給鴻佳啟能庇護中心　與院生互動

苗栗苑裡老街石磚一壞再壞　民眾質疑縣府施工品質太爛

富根建設公司捐贈台南市消防局災情勘查車　強化消防救災工作

台南麻豆鬧區自來水管汰換完工　供水穩定獲好評

勇警執勤遭刺殞命 高思博：政府應適度介入管理具攻擊性精障者

百年東菜市場配合本土登革熱防治休市　黃偉哲：巡倒清刷落實防疫

桃園成立全國首座藻礁生態教室　30海岸生態解說員成軍

熱浪放電3600秒！ Magic Studio魔法練習生

台灣製造防砍衣進化成背心內衣　網推薦員警：穿這個保命

《獅子王》預售成績僅次《復仇者4》　打破迪士尼紀錄

離職警專業跟監抓到小王　怒嗆：睡我老婆幾次「你太太就讓我睡幾次」

「雷神索爾」治好飛飛壞習慣！　黑人「狠心育兒術」網推爆：超有用

【勇警遭刺殉職】除了譴責犯人　我們還能做什麼？

姓氏特別被取怪綽號！她國小被叫「屁股癢」留陰影改名　網：首遇到同姓

選正副主席1票買105萬　敢跑票「抓去埋」...亮票就是他

6年來沒忘記祝遭竊愛犬「生日快樂」　奇蹟降臨太洋蔥

華為尚未脫離美「限制名單」　台商應保持警覺

地方熱門新聞

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

苑裡老街地磚一再壞　施工品質太..

斗六新景點假日人文市集6日登場

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神..

中捷徵才152人　薪水最高65..

女企業家捐物資給鴻佳庇護中心

縱火燒死父親檢方起訴法院裁押

石門水庫藍色公路　直達新溪口吊..

限用一次用塑膠吸管　花蓮同步查..

到職2個多月站務佐理　空手助警..

執勤遭刺殞命應管理攻擊性精障者

最近新詐騙手法　加入網友聊天信..

花東縱谷住宿送美食　再抽1兩金..

種有機紅龍果　「ㄚ霞紅龍果」每..

更多熱門

相關新聞

最近新詐騙手法　加入網友聊天信任騙投資

屏東縣東港鎮一女子，在通訊軟體認識一名陌生人，相互聊天取得信任後，對方鼓吹到香港有投資賺大錢機會，要她匯到新台幣30萬元，行員發現有異，通報警方，警方到場了解，告知是騙徒詐騙手法，經一再勸說，阻止詐騙案發生。

10歲童騎單車玩　找不到家的路　

小時驚見家暴　他長大做家防官

小女孩被用鐵鍊鍊住脖子　母晚上外出防亂跑

3法並進查緝酒駕　屏警逮4酒駕1拒測

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

最難追的星座女Top 5

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

《玩很大》張立東撿到內褲！

他留言「是警察死得好」　網友撻伐肉搜

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面