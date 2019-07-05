砍除檳榔種有機紅龍果　「ㄚ霞紅龍果」拍賣每公斤曾達460元

▲屏東縣內埔鄉青農黃羽民（左二），經父母親調教下種植「有機紅龍果」，品質受肯定。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原從事餐飲業的屏東縣內埔鄉青農黃羽民，6年前辭去工作返鄉幫忙務農，經父母親調教下種植「有機紅龍果」，草生栽培、注重修剪枝條並分散產期，價格穩定，在紅龍果盛產時，殺出一片藍海。

35歲的黃羽民在母親人稱「紅龍果教母」的劉雪霞教導下，對於紅龍果的管理及技術上已逐漸成熟。

他說，母親在紅龍果界擁有盛名，而他回來承接事業難免有壓力，但他很清楚長輩建立的基礎，不但要承襲而且更要擴展。

黃羽民表示，家裡原種4分多地紅龍果，因建立品牌有穩定通路，經常賣到缺貨，5年前承購一塊大約1.2公頃的檳榔園，全部砍除改種紅龍果，「國人很喜歡吃紅龍果，所以注重安全衛生，特別申請有機驗證」。

他指出，紅龍果雖然較一般作物好管理，但還是有病蟲害的問題，所以注重樹體健康狀態，施用有機肥並用草生方式管理，每天都要背起割草機除草，但草生栽培是維護肥力最好的方法，且割下來的草還能當肥料養份。

現在務農要靠智慧聰明種，果園分成6個區域，產期調節分批採收，錯開夏季盛收期，讓產量平穩，調整到年節前採收上市，一株僅留4-5粒果，其餘花或小果都摘除，留下來的才是最完美果實，重視疏果及修剪枝條，最早利用冬天燈照，全年都可採收到碩大甜美的紅龍果。

品種改良後，果園以大紅品種為主，陸續開發出雙色及其他適合發展的新品種，曾創下拍賣價每公斤460元的「ㄚ霞紅龍果」，通路以宅配及運銷為主，全家人都投入紅龍果的生產管理工作，早上即採果分及級選別到不同市場，品質受肯定，「最大成就感鄉」。