陸官媒輪流炮轟「王振華涉嫌猥褻女童」：是否有輸送幼女利益鏈？

▲王振華。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

大陸房地產上市公司新城控股董事長王振華，3日傳出涉嫌在酒店猥褻9歲女童，目前已被上海警方刑事拘留。消息一曝光，大陸官媒先後刊文痛批，「任何人都沒有法外之權，警方要徹查的是，是否為慣犯？是否存在產業鏈？法律須下重手，方能斬斷骯髒黑手。」

《人民日報》3日晚間發文炮轟，決不允許任何人享有法外特權，並質問「​​​​輸送幼女是否存在病態利益鏈？究竟是猥褻還是強姦？嫌犯有無性侵女童前科？」另外，《新華社》也痛批，「對這種令人髮指的犯罪行為，公眾向來深惡痛絕，對猥褻兒童的犯罪分子，無論他是什麼身份，也不管他有多少資產，必須依法嚴懲、決不手軟！」

據《每日經濟新聞》報導，這起案件發生於6月29日下午的上海普陀區大渡河路的一間五星級酒店。經醫院檢查，目前女童陰道有撕裂傷，構成輕傷。此外，據帶女童入住酒店的49歲周姓女子供述，她當天帶2名分別9歲及12歲的女童入住酒店，「女童母親都是自己的朋友，跟她們說要帶兩個孩子到上海迪士尼遊玩。」王振華猥褻9歲女童後，再支付周女1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）。

消息曝光後，新城控股急發公告稱，王振華兒子王曉松任公司第二屆董事會董事長，而王振華則保留董事職務。另一方面，新城控股4日在A股開盤後一字跌停，報每股人民幣38.42元，市值一夕蒸發人民幣96.5億元（約新台幣435億元）；在香港上市的兩間公司股票也應聲暴跌，單日蒸發150億港元（約新台幣598億元）。

▲新城控股董事長王振華3日傳出涉嫌猥褻女童，兒子王曉松上位第二屆董座。（圖／翻攝自微博）