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歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場

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▲▼歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場（圖／衛武營提供）
▲以台灣小說為靈感的舞作《新娘妝》，在歐洲已巡迴演出50場，首次「返鄉」在衛武營登場。（圖／衛武營提供，下同）

生活中心／綜合報導

奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹舞作《新娘妝》，運用擅長的舞蹈劇場形式，並融入台灣文學與音樂元素，為長年在黑暗中噤聲的人吶喊，是一齣關懷普世人權的史詩級舞蹈作品。《新娘妝》至今已在德國、奧地利演出近50場，今年7月是林美虹第一次帶著這部作品回台灣演出。將於7月6日、7日在衛武營歌劇院舉行亞洲首演。

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▲▼歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場（圖／衛武營提供）
▲長年旅歐的編舞家林美虹，《新娘妝》是她首度以故鄉題材為靈感的作品。

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《新娘妝》是林美虹首度以故鄉題材為靈感的作品。長年在西方的藝術環境中創作的她，最擅長的就是將多元文化體驗下的情感衝擊帶入作品中。

她分享，舞作要表達的是與生俱來的普世人權價值，台灣的二二八、法西斯主義、德國納粹到現今的歐洲難民議題，都是情感衝擊文化、社會、國家的極致表現，不論是哪一種原因造就的痛楚與遺憾，都是一種普世的情感，不分種族、背景、國籍，不用言語都能感受。「然而逝去不代表就該埋藏，安靜更不代表一切安好，希望世人能和這齣作品共振、疼惜與悲憫，在這場追思儀式中洗滌療傷。即使逝者已往，我們仍然情感同在。」

《新娘妝》靈感來自台灣作家李昂的小說《彩妝血祭》，林美虹以長時間的沈思，來體驗受難者痛楚，最後以震撼人心的舞台張力呈現出成熟之作，2011年在德國初亮相時，該作品就入圍德國藝術界最高榮譽的「浮士德獎」，受到評審與觀眾的高度肯定。2017年林美虹又有感於歐洲難民潮的苦難，再度於奧地利林茲國家劇院推出，造成轟動，並於當年獲德國劇院藝術聯盟評選為「年度最佳作品」。

▲▼歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場（圖／衛武營提供）
▲台灣作家李昂20年前寫作《彩妝血祭》，挑戰了人權、性別認同等多種敏感議題。

《彩妝血祭》作家李昂分享，小說問世已經20多年，林美虹以舞蹈劇場為媒介創作出《新娘妝》，「當年我第一次在德國觀賞演出時淚流滿面，得知這次將回到台灣演出，我特地爭取成為群眾演員！」經過近2個星期排練，「希望能把20多年走過這一遭的壓力放下，藉由親身參與讓自己得到救贖，也希望就由這個作品把過去歷史的傷痛放下，給這一代人繼續向前走的動力。」

▲▼歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場（圖／衛武營提供）

《新娘妝》整部作品由現場音樂貫穿，音樂創作及演奏由德國編曲家Michael Erhard、劇作家及戲曲演唱家游源鏗編寫唱詞，並與旅法古琴音樂家游麗玉及歐洲的音樂家攜手演出，打破東、西音樂的藩籬，將不同的文化元素融合在舞蹈之中。

此外，林美虹認為《彩妝血祭》的「妝」就是代表「面具」，在當時的背景下，劇中母子都無法面對彼此在性別認同的「異見」，因此必須隱藏真實想法，讓自己躲在面具後面，直到最後才在遺憾中取得諒解，以「新娘妝」送兒子離去。

衛武藝術總監簡文彬表示，衛武營作為眾人的藝術中心，其中一項使命是「連結」，不僅是國際與本土的地域連結，更是歷史與當代的記憶連結。而這裡一直致力於透過藝術，做為族群溝通平台、創造不同族群間對話與理解的機會，因此很高興這次林美虹老師和創作團隊，願意將《新娘妝》亞洲首演的機會給了衛武營，讓台灣觀眾能藉由這齣作品，更加理解自由與人權普世價值的重要性。

《新娘妝》將於7月6日（六）晚上7:30分、7日7日（日）下午14:30分，在衛武營歌劇院舉行亞洲首演。更多資訊可至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

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關鍵字：新娘妝,彩妝血祭,林美虹,李昂,衛武營

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