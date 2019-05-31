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媽媽在棺材前接受兒子「女妝」！《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台

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▲《新娘妝》取材於台灣小說，一次挑戰2種敏感議題：政治迫害、性別認同。（影／衛武營提供）

▲▼ 《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台。旅法古琴音樂家游麗玉、劇作家&歌者游源鏗、奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹、文化部長鄭麗君、作家李昂、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／記者林育綾攝）
▲取材於台灣小說的《新娘妝》在歐洲演出近50場，今年在文化部長鄭麗君促成下，首度帶回台灣衛武營。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

旅歐藝術家林美虹舞作《新娘妝》取材自台灣作家李昂的小說《彩妝血祭》，一次挑戰2種敏感議題，包括二二八事件受難者和性別認同。小說中的王媽媽在新婚隔天，丈夫死於政治迫害，她靠著幫人畫新娘妝，養大與拉拔唯一的遺腹子成為醫生，沒想到某天目睹兒子畫女妝而難以接受，直到在棺材前才發現「迫害兒子最深的人從來不是他人和社會，是自己！」因此親自幫他化妝，要他不必再掩飾、成為真實的樣貌。事實上《新娘妝》已在歐洲演出近50場，這是首度「回到」台灣，7月將在高雄衛武營首演。

▲▼媽媽在棺材前接受兒子「女妝」！《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台（圖／衛武營提供）
▲林美虹的舞團舞者來自世界各地，《新娘妝》一次挑戰2種敏感議題：政治迫害、性別認同。（圖／衛武營提供，下同。）

請繼續往下閱讀...

林美虹從15歲就到歐洲學舞，長年旅歐進行創作，約10年前第一次讀到《彩妝血祭》時內心非常震撼，因為年紀輕輕就離鄉背井的她，也是透過小說才得知二二八事件。她當時就希望，有朝一日要以自己擅長的舞蹈，來詮釋和傳遞這篇小說的精神，而這也是她旅歐25年來首次選用台灣的題材。

林美虹解釋，自己在歐洲生活時，儘管從未忘記家鄉，卻不把自己當成外國人，而是希望和當地藝術家平起平坐，落實「藝術無國界」這件事，所以一開始從未刻意選擇台灣的素材，就是不希望被當地藝術圈定位為「異國風」，也不希望營造刻板印象，一味認為「什麼國家的人就該創作什麼樣的故事」。

▲▼媽媽在棺材前接受兒子「女妝」！《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台（圖／衛武營提供）
▲林美虹在台灣甄選群眾演員時，來報名甄選的剛好228位，她當時得知後雞皮疙瘩！

《新娘妝》在德國、奧地利已經演出近50場，雖然明擺故事背景為台灣的二二八事件，不過她發現來自世界各地的舞者、觀眾，都分別聯想到自己國家曾經發生的迫害，例如德國人會想起納粹，甚至有舞者因為想起自己掛念的家人，受到政治迫害而失蹤，心痛到無法排練。因此政治暴力與迫害在世界各國都曾發生，而且並不是只有過去，「其實到今天，各種迫害依然存在。」

▲▼媽媽在棺材前接受兒子「女妝」！《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台（圖／衛武營提供）
▲林美虹明白「其實到今天，各種迫害依然存在。」她創作為了撫平傷痛，帶大家「回家」。

原著《彩妝血祭》收錄於作家李昂的《北港香爐人人插》，一向敢說、敢寫的她提到，其實這故事不只是談二二八或政治，而是從這議題出發「關懷全人類」，她透露自己當時在高度戒嚴的環境下寫這篇小說，自知這個議題並不討好，「但不得不寫」，因為「被打壓與壓迫，是永恆的議題。」

她分享自己的原著中，王媽媽在新婚之夜隔天，丈夫就因政治迫害而被槍斃，留下她與遺腹子。她靠著幫人畫新娘妝，獨自拉拔養大兒子成為醫生，某天卻目睹兒子畫著女妝，難以接受兒子有變裝癖和性別認同問題。直到兒子因意外死去，她在棺材前親手為兒子化妝、穿上浴衣，告訴他從此不必再掩飾，接受他真實的面貌。

李昂說自己在德國與奧地利總共看過2次《新娘妝》舞作，每次都痛哭流涕，還透露這是自己被改編的作品當中，少數讓她非常讚賞的，「我覺得自己在小說的中心想法、最想傳遞的部分，在這部舞蹈裡都充分表現出來了！」她甚至放話向熱衷政治議題的館長下戰帖：「這不只是藝術，也關於政治，敢不敢幫忙宣傳？」還說「如果有哪個網紅願意宣傳，我很樂意一起跟你們直播。」

▲▼媽媽在棺材前接受兒子「女妝」！《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台（圖／衛武營提供）
▲在棺材前，媽媽接受了兒子，要他不再掩飾、從此做真實的自己。

林美虹則說，其實自己不把《新娘妝》稱為一場「演出」，因為所有的舞者、臨時徵集的參與者、觀眾，都是真實地在投入、真實地疼痛，這是一場追思儀式、安魂曲，期望在懷念逝者時，更重要的是撫平生者的傷痛。

她很感謝文化部長鄭麗君的促成，讓《新娘妝》有機會回到台灣這個取材地。當然她也做了很多心理準備，因為明白越靠近的傷痛地方，可能會觸發得更深。鄭麗君也說，「傷痕唯有面對，勇敢去愛和撫慰，才能撫平。」關懷受難亡者的犧牲固然重要，但撫慰生者也相同重要，台上不只是演出，台下也不只是欣賞。

《新娘妝》將於7月6日（六）及7日7日（日）在高雄衛武營歌劇院舉行亞洲首演。

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關鍵字：新娘妝,彩妝血祭,林美虹,李昂,衛武營,鄭麗君

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