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歐洲百年交響樂團即興快閃、與台灣男童聯彈　路過遊客：賺到了！

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▲▼ 歐洲百年交響樂團即興快閃、與台灣男童聯彈　路過遊客：賺到了！（圖／衛武營提供）
▲歐洲百年交響樂團「鹿特丹愛樂管絃樂團」首席指揮拉哈夫．沙尼（右），與現場男童聯彈。（圖／衛武營提供，下同）

生活中心／綜合報導

歐洲百年交響樂團「鹿特丹愛樂管絃樂團」日前受邀在衛武營國家藝術文化中心進行演出，不過當樂團首席指揮拉哈夫．沙尼與4名音樂家，得知榕樹廣場擁有與民眾無距離的特殊設計，特地在9日音樂會前，分別前往「公共鋼琴」與「榕樹廣場」快閃即興演出，還跟來現場參觀的小男童一起聯彈貝多芬，讓許多民眾都直呼「賺到了！」

▲▼ 歐洲百年交響樂團即興快閃、與台灣男童聯彈　路過遊客：賺到了！（圖／衛武營提供）
▲鹿特丹愛樂管絃樂團音樂家們快閃演出，吸引遊客及民眾目光。

拉哈夫．沙尼不僅以衛武營公共鋼琴獨奏赫曼尼諾夫：升C小調前奏曲，作品3之2號，還和現場參觀的小男童一起聯彈貝多芬的命運交響曲。2名長號和2名小號樂手，則秀了一曲Samuel Scheidt所作的Galliard Battaglia。由於正值端午連假，吸引許多前來參加音樂會觀眾與遊客駐足，對於能現場近距離直擊世界級音樂家演出，讓許多民眾大呼很驚喜，也覺得賺到了。

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▲▼ 歐洲百年交響樂團即興快閃、與台灣男童聯彈　路過遊客：賺到了！（圖／衛武營提供）
▲對於能現場近距離直擊世界級音樂家演出，讓許多民眾大呼很驚喜。

衛武營的「榕樹廣場」為開放領域，特殊的建築設計不僅曾吸引偶像劇前來取景，也是許多遊客喜愛的景點，這裡也不定時提供戶外藝文活動供民眾參與，如「樹洞電影院」等，期望推廣「文化平權」，讓民眾更容易靠近藝術。

而「公共鋼琴」放置於榕樹廣場靠近歌劇院東側入口位置，開放使用時間為每日早上8點至晚上11點，所有人皆可自由使用，不須登記。路過民眾若一時「技癢」，可自由上座彈奏，與周遭眾人分享音樂的美好。不過為確保鋼琴演奏品質，館方將定時每日巡檢鋼琴。

▲▼ 歐洲百年交響樂團即興快閃、與台灣男童聯彈　路過遊客：賺到了！（圖／衛武營提供）

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關鍵字：衛武營,鹿特丹愛樂管絃樂團

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