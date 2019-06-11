表演設計界奧運！衛武營帶領台灣藝術家前進布拉格「抬轎、測字問事」



▲衛武營帶領台灣藝術家前進布拉格「PQ布拉格劇場四年展」（Prague Quadrennial），號稱是世界劇場表演設計界的奧運！（圖／衛武營提供，下同）

生活中心／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心帶領台灣藝術家，以亞洲唯一代表身份，前進堪稱世界劇場表演設計界奧運的「PQ布拉格劇場四年展」（Prague Quadrennial），以台灣傳統祭儀、信仰、繞境扛轎文化，結合科技APP進行「測字問事」的情境展演，獨特的參與式展演和東方文化元素，吸引許多外國人的目光和參與！



▲獨特的參與式展演和東方文化元素，吸引許多外國人的目光！

在6月7日至11日的「PQ2019 Emergence」計畫展覽期間，衛武營的「EUREKA發現計畫」創作群和工作團隊共12人，帶著集體創作「Lift Me Up」參與，以台灣傳統祭儀、信仰、繞境扛轎文化，結合科技APP進行「測字問事」的情境展演，回應此次主題探討「活化遺產和重塑記憶」（Living Heritage and Reframing Memory）。

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率團前往布拉格的衛武營國際事務組長張欣怡表示，今年有來自全球8國的創作者參與，包括主辦國捷克、拉脫維亞、挪威、塞普勒斯、烏克蘭、波蘭和英國，而台灣是亞洲的唯一代表。此次的展演是7位創作者的集體展現與創作，「抬轎儀式」在台灣文化與生活很常見，藝術家將當代生活和傳統祭儀、信仰文化做結合，呼應到這次主題，尤其作為展演主體的竹製轎子，呈現在鮮豔的螢光色系的展場空間裡，吸引觀賞者的好奇與駐足。



▲結合科技APP進行「測字問事」的情境展演，吸引許多外國人參與。



Eureka創作群觀察時事、將熱門的政治及宗教議題融入創作，試圖從藝術創作探討和理解個人、群體與社會間的權力結構關係。創作群以竹製神轎搭配GPS軌跡追蹤程式，藉由抬轎過程中的移動軌跡，進一步透過電腦處理、轉化成為文字，最後列印出來，替「問事者」進行解惑。透過傳統儀軌加上科技詮釋，進一步探討「神的意旨」；而在神轎上的空無一物、到扛轎人看似受神靈指引移動的精神狀態，更為展演提出深度的議題「神，在哪裡？」

衛武營期許成為「亞洲劇場自造者的新創基地」，2017年與「PQ布拉格劇場四年展」簽署4年合作備忘錄，目標是發展並建立亞洲和歐洲青年劇場自造者(theater-makers)之網絡，提供亞洲青年劇場設計師們交流、合作與共製的機會，共同建立國際合作新景象。

透過「Eureka發現計畫」，支持青年藝術家挑戰未知可能，並有機會站上世界舞台與各國藝術創作者切磋交流。今年帶領創作群前往布拉格參展後，下一階段在2020年5月，Eureka 2.0進化版將延續Eureka實驗和冒險精神，除迎回「Lift Me Up」在衛武營展演之外，也會展出將PQ2019 Emergence計畫作品，繼續促動個人與社會群體間的對話，撞擊出創作、合作和交流的火花。