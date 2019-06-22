彰化一家養雞場感染H5N2禽流感　撲殺2萬7960隻土雞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所18日接獲芳苑鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，21日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於22日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7,960隻土雞。

▲彰化芳苑鄉1土雞場感染H5N2禽流感，撲殺2萬餘隻土雞。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

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這也是彰化縣發現第6起有土雞場爆發爆感染禽流感病毒的個案，彰化縣動物防疫所特別呼籲，近來天氣悶熱，又受梅雨季鋒面影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍之保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。

動防所指出，養禽場應注意禽舍通風及保暖措施，平飼飼養者或是籠飼飼養者及白肉雞場，連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%至0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於2到4隻，都要通報。

所長董孟治表示，後續將針對該場周邊半徑1公里內養禽場，進行3個月採樣監測工作，並加強進行周邊環境消毒工作，以防止疫情擴散。並籲請相關產業從業人員應持續加強各項生物安全措施以及人員、車輛管制，嚴禁閒雜人車等進出禽舍；於禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋；每日自主觀察場內養禽場健康情形，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

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