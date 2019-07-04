酒駕犯必到殯儀館報到服勞役　彰檢震撼教育1個月2次

▲彰檢舉辦酒駕犯到殯儀館服社會勞役。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

酒駕犯人數高居不下，彰化地檢署統計從2014年至2018年酒駕違規人數高達43萬人，其中更有8.8萬人是2次以上累犯，為讓酒駕犯能有警惕，彰檢4日上午在彰化市立殯儀館第二納骨塔為17名因為酒駕舉辦震撼教育，期透過酒駕犯公益服務親身經驗，感受被害人痛楚，傳遞預防犯罪之正確觀念。

有名大叔說，他只喝了保力達P，就被警方抓到酒駕，很不值得！不過現場有名女婦人說，她已經3次酒駕，最近一次是去年因為拿高粱酒給朋友喝，自己也喝了一杯，就這樣被警方取締，並認為只到殯儀館擦擦玻璃清潔內外，會喝酒的還是會喝，並不會起到實際的警惕作用。

彰化地檢署今日首度辦理酒駕犯社會勞動體驗教育活動，結合彰化市立殯儀館，讓酒駕犯到殯儀館整理環境，彰化地檢署檢察長表示，地檢署為了遏止酒後開車，防治犯罪的決心，並且提醒勞動人，不要貪圖一時的方便酒後開車，造成自己和別人一輩子的遺憾。

為了避免爭議，彰化地檢署所這次所安排的活動是以讓酒駕犯到殯儀館環境清潔為主，避開有爭議的清潔大體的部分，同時彰化地檢署未來也將結合彰化縣衛生局和縣內的病院，1個月2次，執行酒駕酒精成癮者附加條件處分，由檢方公權力執行，降低酒後開車危害社會治安的危害，讓民眾行的安全更有保障。

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