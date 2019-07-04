金針花開滿山　前鄉長及協會辦活動摘了吃…公所提告：偷竊！

▲為了金針花，花壇鄉公所告前鄉長偷盜。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉虎山岩金針花田，春天盛開時吸引超過10萬人次參觀，鄉公所卻質疑彰化縣創意產業協會、虎山岩廟方和前花壇鄉長、縣議員李成濟等人，讓志工採摘金針花油炸給遊客免費品嚐，對5人提出竊盜告訴，李成濟與志工等人出面喊冤，強調整理環境拔草無罪，但公所也發聲明稿，提告都只是為了釐清真相。

▲志工摘花要給遊客食用。

為了金針花鬩牆，志工們認為都是義務職「做到流汗」還被自家人告真的非常無辜，更何況大家都是為了花壇鄉的觀光，讓外人看笑話，李成濟說，去年就與廟方都協議好，將新鮮金針花採下來料理給遊客食用，至於凋花則採冰凍的方式，而整理花田則由志工處理，何來偷盜之說。

鄉公所也發聲明稿指出，本鄉虎山巖金針花為本所所有，因日前民眾不具名檢舉，相關人士以「舉辦活動」為名，行「盜採本鄉虎山巖金針花」之實，為避免落人口實，使外界誤認公所消極怠惰，公權力不彰，依刑事訴訟法第241條規定，「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」 之告發義務，公務員並無裁量權。

本所提出告訴之出發點原在釐清事實，還原真相，以正視聽，而非濫權控訴、羅織入罪，倘在司法偵查過程中，造成相關人士不便或不快，尚請見諒與包涵。

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