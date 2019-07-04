骨鬆無徵兆發生骨折已太晚　定期檢查吸收鈣質曬太陽是王道

▲花蓮慈濟醫院神經外科脊椎微創外科主任分享骨質疏鬆預防與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

骨質疏鬆症不是老人家的「專利」而已，愛美拒絕曬太陽的「白雪公主」，以及很不愛運動的「懶人族」，更容易被骨質疏鬆症找上門。花蓮慈濟醫院日前舉辦骨質疏鬆健康衛教周活動，由神經外科、骨科、復健部、家庭醫學部以及老年醫學科醫師帶領醫護團隊進行骨鬆親善醫院啟動儀式，共同喚起大眾對骨質疏鬆的重視。

骨頭不是人類身體最硬的地方嗎？家中長輩平常身子骨很硬朗，怎麼會只因為椅子沒坐好，一屁股摔坐地上就骨折了？或者只是不小心腳扭了一下，腳踝就骨折斷了？為什麼年紀大容易骨折呢？其實這些都可能是骨頭老化引起的骨質疏鬆。

提及老化現象，花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，除了預防心血管疾病也要民眾留意骨質流失的問題。若家族中有人曾發生過骨折，則個人罹患骨質疏鬆症的風險也會提高；另外服用類固醇藥物者、停經後婦女、高齡長輩都是骨質疏鬆症的高危險群，若是發現身高縮水、體重減輕、背部疼痛等症狀，建議到醫院進行詳細的骨密度檢查，提早揪出骨質疏鬆症並配合醫師治療，避免骨折發生。而且這些都可事先預防，像是保骨素骨鬆針，透過注射方式，讓用藥更方便且能持續治療，減緩骨質疏鬆，還可增加骨質密度。

現場參加的許多民眾最關心的問題，就是自己有沒有骨質疏鬆。今年七十八歲的李女士，連續兩年都會到醫院接受免費的骨質疏鬆檢測，關心自己的健康。看到骨質密度檢查結果，骨密T值大於-1，讓李女士放心地表示，透過專業醫師的評估及診斷，了解自己的骨質密度、及早介入運動和飲食的管理，讓自己的「骨本存款」滿滿，這樣才能健康活到老。

▲▼現場針對五十歲以上的停經女性以及六十五歲以上的男性提供骨質密度檢測與衛教。

骨科名譽院長陳英和表示，其實很多人都是因為骨折才發現自己有骨質疏鬆的問題，因為骨質疏鬆初期沒有甚麼特別症狀，但是真的要等到骨折之後才發現又太晚了，所以提醒如高風險民眾，除了定期做健康檢查外，應多攝取鈣質食物，如：牛奶、豆製品、綠色蔬菜等，同時別忘記多曬太陽，增加維生素D3吸收；在居家環境也需要多用心，加強防跌措施；最後則是接受適當用藥，對抗流失治療等，才能有效提升骨品質，避免骨鬆變骨折。

▲到年底前門診大廳堤共骨折風險評估設備供檢測。

為了加強骨質疏鬆症疾病宣導，花蓮慈院在院內大廳、民眾候診區、醫院網頁、佈告欄等處，傳遞骨質疏鬆症的預防及衛教資訊；更在民眾較容易發生跌倒的樓梯間，以創意地貼的形式，加強進行宣導，希望能幫助所有民眾提前發現並且預防骨質疏鬆，降低骨折風險，也能有效提高治癒率。

從七月二日起，一連三天，花蓮慈濟醫院門診大廳舉辦骨質疏鬆健康衛教周活動，每天上午九點，都有神經外科、骨科專科醫師以及老年醫學科個案管理師進行衛教說明，現場還有針對五十歲以上的停經女性以及六十五歲以上的男性提供骨質密度檢測，讓民眾了解骨質疏鬆造成的問題外，到年底前門診大廳還有提供「骨折風險評估設備」，接受檢測的民眾若發現有骨質疏鬆症狀，尤其是高風險族群，就可以直接為民眾安排骨質疏鬆特別門診。