遇持刀突襲！「21英呎法則」是保命符　3分鐘影片曝：對配槍警來說有多致命

▲勇警李承翰見鄭嫌持刀，立刻英勇壓制，但最後不幸殞命。（圖／地方中心翻攝）

網搜小組／綜合報導

25歲勇警李承翰在自強號上制伏鄭姓持刀客，遭刺傷後不幸殉職，引發員警人力及配備上的爭議，其中攸關生死的「21英呎法則」也掀起討論，面對嫌犯猝不及防的近距離攻擊，員警就算有槍，也不一定能贏。

談到「21英呎法則」，是1983年美國猶他州鹽湖城警局的警官Dennis Tueller，在雜誌《SWAT》上所提出的，經幾百位實驗結果顯示，持刀械的嫌犯最快能在1.5秒內，拉近約5公尺的距離做出致命攻擊；而一般員警要相隔21英呎（6.4公尺）的距離，才有足夠的時間反應並擊發兩發子彈，同時脫離對方的攻擊路徑。

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▲所長丁勝豐崩潰痛哭。（圖／記者翁伊森攝）

就有外國影片證明，近距離攻擊對一個配槍的警察來說有多致命，畫面中，一名員警被通知去調查一處可疑倉庫，起初員警與對方保持一定的安全距離，但攻擊者卻能在大部分警察掏槍前，越過這段距離，片中提到，「當員警被問起，怎麼制伏一名刀手時，他們通常的回答都是，『我會射他們』，不過完全忘了他們在現實中，可能根本沒時間這樣做。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

一般來說，在小於1呎（約30公分）的情況，員警連伸手摸槍的反應時間都沒有；而5呎（約1.5公尺）的距離，也根本來不及掏槍；除非手槍早已上膛且拿在手上，否則5碼（約4.5公尺）之內的距離，一定要靠戰力制伏人犯；若3公尺距離，可能有辦法掏槍出來，但不一定有機會開槍；直到4.5公尺的距離，活命的機會提高，不過前提是有提高警覺、考慮到最危險的狀況，並且熟練自己的武器。

對此，許多網友不禁感嘆，「歹徒臉上不會寫我是壞人，警察合法開槍還是要依照規定，請時時刻刻保持戒心才是保命之道」、「我感覺在現實世界中並沒有這麼大的作用，第一除非你知道那個人有危險，第二除非你反應很快」、「近距離本來就是刀子最實用」。