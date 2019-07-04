　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇持刀突襲！「21英呎法則」是保命符　3分鐘影片曝：對配槍警來說有多致命

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲勇警李承翰見鄭嫌持刀，立刻英勇壓制，但最後不幸殞命。（圖／地方中心翻攝）

網搜小組／綜合報導

25歲勇警李承翰在自強號上制伏鄭姓持刀客，遭刺傷後不幸殉職，引發員警人力及配備上的爭議，其中攸關生死的「21英呎法則」也掀起討論，面對嫌犯猝不及防的近距離攻擊，員警就算有槍，也不一定能贏。

談到「21英呎法則」，是1983年美國猶他州鹽湖城警局的警官Dennis Tueller，在雜誌《SWAT》上所提出的，經幾百位實驗結果顯示，持刀械的嫌犯最快能在1.5秒內，拉近約5公尺的距離做出致命攻擊；而一般員警要相隔21英呎（6.4公尺）的距離，才有足夠的時間反應並擊發兩發子彈，同時脫離對方的攻擊路徑。

請繼續往下閱讀...

▲所長崩潰痛哭。（圖／記者翁伊森攝）

▲所長丁勝豐崩潰痛哭。（圖／記者翁伊森攝）

就有外國影片證明，近距離攻擊對一個配槍的警察來說有多致命，畫面中，一名員警被通知去調查一處可疑倉庫，起初員警與對方保持一定的安全距離，但攻擊者卻能在大部分警察掏槍前，越過這段距離，片中提到，「當員警被問起，怎麼制伏一名刀手時，他們通常的回答都是，『我會射他們』，不過完全忘了他們在現實中，可能根本沒時間這樣做。

▲▼槍,散彈槍,步槍,射擊。（圖／免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

一般來說，在小於1呎（約30公分）的情況，員警連伸手摸槍的反應時間都沒有；而5呎（約1.5公尺）的距離，也根本來不及掏槍；除非手槍早已上膛且拿在手上，否則5碼（約4.5公尺）之內的距離，一定要靠戰力制伏人犯；若3公尺距離，可能有辦法掏槍出來，但不一定有機會開槍；直到4.5公尺的距離，活命的機會提高，不過前提是有提高警覺、考慮到最危險的狀況，並且熟練自己的武器。

對此，許多網友不禁感嘆，「歹徒臉上不會寫我是壞人，警察合法開槍還是要依照規定，請時時刻刻保持戒心才是保命之道」、「我感覺在現實世界中並沒有這麼大的作用，第一除非你知道那個人有危險，第二除非你反應很快」、「近距離本來就是刀子最實用」。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：21英呎法則,配槍,持刀,致命,Dennis Tueller,員警,25歲勇警

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／砍人現場奔逃！他問「會出手幫忙？」掀論戰　網曝超悲催下場...律師解答了

25歲警血泊中肉搏纏鬥！站務佐理一衝上車「狂捶20下」救援：只想幫他脫困

老公刺死25歲警！　兇嫌妻「拿出藥單」手一直抖：他病情發作，平常很古意

快訊／鐵路勇警遭刺肚「臟器外露」　送醫搶救今上午宣告不治亡

影／送25歲勇警回家...長官哽咽擦淚敬禮！同仁痛哭：承翰，任務結束一路好走

25歲鐵路勇警遭刺「肚破腸流」殞命！　兇嫌妻「崩潰下跪」大哭：對不起警察

影／25歲勇警遭刺殞命！兇嫌妻下跪喊「經濟壓力很大」　掩面爆哭：我也很痛苦

百隻浪浪得救！魏應充助張媽媽流浪動物之家度難關

大學指考生快來對答案　歷史、地理等最後3科公布了

歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

百隻浪浪得救！魏應充助張媽媽流浪動物之家度難關

大學指考生快來對答案　歷史、地理等最後3科公布了

歐洲演出50場首次「返鄉」！台灣小說改編舞作《新娘妝》衛武營登場

驚！7天連3爆　彰化大城土雞場感染禽流感共撲殺近6萬隻　

just do it！新北城鄉局走入偏鄉　培養石門在地「小小城市夢想家 」

全教總爆私校教師遭違法解聘　教育部：將協助學校研擬安置措施

路見不平一拔刀就是20年！孩子的書屋陳俊朗過世　網悼：你有另一個使命要完成

長榮空服罷工！空姐補習班詢問度「反暴增7成」　專家：比考公職好準備

原住民採取森林產物除罪化　牛樟、紅檜等貴重木有條件開放

30罷工空服員北上總統府請願　苦行10小時將帶「螃蟹」上路

理財周刊／五分鐘找出優質填息股　賺飽股利

蔡英文：我不說大話、不講發大財　但讓人民每天進步

朱立倫參拜大甲鎮瀾宮「不談政治」　顏清標「顏式幽默」這樣說

愛貓生重病「黑眼圈變白眼圈」　郭修彧心疼悲從中來　

洗衣機發出詭異怪聲！　一打開竟拉出「3公尺手臂粗巨蟒」

空難+偷工減料重創形象！波音祭31億賠償金「止血」　執行長：望帶來安慰

百隻浪浪得救！魏應充助張媽媽流浪動物之家度難關

太陽考慮買斷38歲射手柯佛　湖人、七六人、公鹿有意追逐

空姐罷工15天衝擊營運　長榮航：最新營收損失達26.5億元

小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」

生活熱門新聞

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝..

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可..

姜俊華要台陸PK：館長挑10選..

屈臣氏買套套　結帳女店員突大叫

中南部注意！未來一週皆降雨天氣

5縣市大雨特報！中南部「一路下..

萌到爆！台鐵全新Kitty彩繪..

砍人現場「出手幫會悲劇？」律師..

長榮罷工第15天　工會10：0..

幫妹寄包裹…貼郵票秒變台灣之光

即／館長接受練喻軒邀戰：一毛錢..

男友嶺新訓只帶500元　她心急..

國小生數學！「12345678..

7/5從南崁走到總統府　空服員..

更多熱門

相關新聞

漆黑林道竄出黒熊　領路百米後消失

花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，日前晚間開車在距離部落約300公尺的清水林道途中，一頭台灣黑熊竟從林道旁邊竄出一直往前跑，包鍚安說，黑暗中在車燈照射下格外清楚，「黑熊大約跑了百米」，隨後衝入路邊消失在草叢中，珍貴難得的過程全都被車上行車記錄器拍下。

警帶回失智伯「越看越面熟」　一查超巧合

高雄46歲警凌晨驟逝家中

警舉槍輕生同事不捨　派出所圍起封鎖線

學生聚集立法會！員警「全副武裝」驅趕

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面