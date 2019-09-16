影／對峙畫面曝光！示威者近距離「朝港警投汽油彈」冒火花　2警秒拔槍戒備

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中示威者昨（15）日於銅鑼灣發動遊行，過程中與警方爆發衝突。有眼尖網友發現，有2名員警在驅趕示威者時，拔出了裝有實彈的「點三八」左輪佩槍。港警對此表示，當時有近20名激進示威者向他們近距離投擲汽油彈，在生命安全受到嚴重威脅的情況下，這2人才會一度拔槍示警。

▼示威者15日展開遊行。（圖／達志影像／美聯社）

綜合港媒報導，事發在灣仔告士打道，當天下午5點45分左右，有超過10名身穿深色衣物的示威者，向2名交通員警的身邊丟出約3枚汽油彈；員警見狀後立刻拔出佩槍，將槍口指向示威者達到嚇阻作用。影像顯示，示威者看到裝有實彈的真槍後，便調頭跑回人行道並各自散去，片長大約為17秒。

據悉，這2名交通員警騎警察專用的機車到場，打算清理示威者阻礙道路的障礙物，期間遇上示威者，才會引爆上述衝突事件。所幸並無員警及示威者受傷，也沒有人被逮捕。

▼警方出動水砲車驅趕人群。（圖／路透社）

警方今（16）日發聲明指出，嚴厲譴責激烈示威活動，包含堵塞車道、向政府總部及警察投擲汽油彈、放火、襲擊他人及記者。警方表示，經過多次警告無效後，以適當武力制止示威者的暴力行為並進行驅散，當中包括施放催淚煙、橡膠子彈及海綿彈等，亦曾出動人群管理特別用途車即水砲車。

聲明也稱，至晚上約8點，10多人在炮台山鐵路站外集結，有人手持折疊椅及鐵鎚與人爭執，其後發生打鬥；在北角多個不同地點，也發生多起毆打或持械打鬥，導致多名市民受傷，「警方為了制止暴力行為，因此在晚上約11點施放催淚煙。」

港警最後表示，激進示威者的暴力程度不斷升級，行為目無法紀，予以嚴厲譴責，警方定必繼續嚴正執法，堅定維護香港的公共安全，對所有違法行為追究到底。

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