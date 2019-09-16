　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／對峙畫面曝光！示威者近距離「朝港警投汽油彈」冒火花　2警秒拔槍戒備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中示威者昨（15）日於銅鑼灣發動遊行，過程中與警方爆發衝突。有眼尖網友發現，有2名員警在驅趕示威者時，拔出了裝有實彈的「點三八」左輪佩槍。港警對此表示，當時有近20名激進示威者向他們近距離投擲汽油彈，在生命安全受到嚴重威脅的情況下，這2人才會一度拔槍示警。

▼示威者15日展開遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼915遊行，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

綜合港媒報導，事發在灣仔告士打道，當天下午5點45分左右，有超過10名身穿深色衣物的示威者，向2名交通員警的身邊丟出約3枚汽油彈；員警見狀後立刻拔出佩槍，將槍口指向示威者達到嚇阻作用。影像顯示，示威者看到裝有實彈的真槍後，便調頭跑回人行道並各自散去，片長大約為17秒。

據悉，這2名交通員警騎警察專用的機車到場，打算清理示威者阻礙道路的障礙物，期間遇上示威者，才會引爆上述衝突事件。所幸並無員警及示威者受傷，也沒有人被逮捕。

▼警方出動水砲車驅趕人群。（圖／路透社）

▲▼香港反送中,915遊行。（圖／路透社）

警方今（16）日發聲明指出，嚴厲譴責激烈示威活動，包含堵塞車道、向政府總部及警察投擲汽油彈、放火、襲擊他人及記者。警方表示，經過多次警告無效後，以適當武力制止示威者的暴力行為並進行驅散，當中包括施放催淚煙、橡膠子彈及海綿彈等，亦曾出動人群管理特別用途車即水砲車。

聲明也稱，至晚上約8點，10多人在炮台山鐵路站外集結，有人手持折疊椅及鐵鎚與人爭執，其後發生打鬥；在北角多個不同地點，也發生多起毆打或持械打鬥，導致多名市民受傷，「警方為了制止暴力行為，因此在晚上約11點施放催淚煙。」

港警最後表示，激進示威者的暴力程度不斷升級，行為目無法紀，予以嚴厲譴責，警方定必繼續嚴正執法，堅定維護香港的公共安全，對所有違法行為追究到底。

►他奶奶的美麗小秘訣！

▲▼香港反送中,915遊行。（圖／路透社）

ET快訊
台灣首例！高雄旗山鴨場驗出H5N5禽流感　3583隻鴨全數撲
日大眼正妹「徵男人」每月還付11萬元　3.7萬網友暴動：已辭
凌晨學校墜樓自殺？陸24歲女師瞪大雙眼變形慘死　屍體脖子浮現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

好心送人妻回家！他竟從「4F重摔2F吐血昏迷」骨頭斷了…友人嚇：老公在家

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

因應十一閱兵飛行安全　北京7行政區「禁飛鳥類、氣球」

影／吃螃蟹感染「海洋弧菌」…他突發高燒暈倒「24hrs內中毒命危」

華聞快遞／陸基礎設施投資增長4.2%　人均存量僅有發達國家三成

三峽大壩出現巨型黑色長蛇？　原PO解答：其「真身」是防曬網

中共建政70週年設置「淨空限制區」禁止放飛　連鳥也受限制

林鄭「滅火四招」75.7%港人不買賬　最低限度須設獨立調查　

影／對峙畫面曝光！示威者近距離「朝港警投汽油彈」冒火花　2警秒拔槍戒備

香港警員協會主席：汽油彈是致命武器　可用實彈槍械制止「暴徒」

李克強：只要就業充分「經濟增速低一點也可接受」

反鎖18樓臥室！6歲女童開窗「死命哭喊」　媽冷回：等我回家再說

影／投資達人妙喻：買股票像創業、買基金如進民營企業、投資ETF好比從事公職

Suzuki社長證實：大改款「隼」重機研發中！美規先推新年式墊檔

「最強新人」是他！　僅出一張專輯就宣布攻蛋開唱

因應十一閱兵飛行安全　北京7行政區「禁飛鳥類、氣球」

「拿到高雄就落跑選總統」　管碧玲嗆韓國瑜：這才是「恁爸」心態

蔡英文轟「把陳菊帶大的孩子騙走」　韓國瑜回擊：高雄20年來狀況很多

12強／開打前有8人可以更換 　不在大聯盟40人都可入替

蔡徐坤穿蓬蓬裙被酸「超像銀耳湯」！　網傻眼：太藝術看不懂

東京迪士尼「生日徽章」只有她有！　貼在身上連走路有風　

安宰賢爆退出《新西遊記7》！　「私下原因曝光」…網嘆：形象全毀

大陸熱門新聞

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

24歲女師凌晨墜樓自殺？屍體脖..

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

19歲女海島失聯　最後影像爆「..

誘索羅門斷交台灣　南早：下一個..

25歲男「腹痛1年」…醫檢查曝..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

連續2嫩妹失聯　家屬揭十大疑點

毒蠍泡酒被反螫　他全身爬滿蠍子

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

拍照「愛比V」指紋全被偷！網友..

藍衣男高喊：我是中國人　遭示威..

更多熱門

相關新聞

香港警員協會：可用實彈槍械制止示威者

香港示威者15日發動「港島行街」，最後演變成警民衝突。香港警察員佐級協會主席林志偉今 （16）日發聲明表示，汽油彈是致命武器，警務人員可以「實彈槍械」制止。

警抓肇逃連發12槍畫面曝！目擊者喊刺激

灣仔、金鐘站今早重開！

藍衣男高喊：我是中國人　遭示威者暴打30秒

示威者火燒港島！北角入夜「全武行」濺血

關鍵字：

反送中示威者示威汽油彈手槍港警員警

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面