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快訊／鐵路勇警遭刺肚「臟器外露」　送醫搶救今上午宣告不治亡

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記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

▲▼李警忍痛制伏眼鏡男。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

▲李員在混亂中遭嫌犯持刀刺腹、臟器外露，經送醫搶救後仍於4日上午宣告不治身亡。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

據悉，152次自強號列車3日晚間自屏東發車開往七堵，但傅姓列車長在驗票時卻意外發現，54歲的鄭姓男子未購票即入站乘車，當下依規定要求鄭嫌補票，原本鄭也欣然應允，豈料當列車抵達嘉義火車站後，列車長上前補票時，鄭卻突然情緒失控，頻頻在車廂內暴走咆哮，無奈之餘只得通知鐵路警察上車處理。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所指出，3日晚間8時40分接獲補票糾紛通報後，派遣25歲的李姓員警前往瞭解，當李員走進車廂時，赫然發現鄭嫌手中持刀，立即上前與其發生扭打，拼命以肉身獨力牽制嫌犯，不讓其他乘客受害；一旁乘客見情況不對，急忙起身離座奔逃下車，避免遭到波及。

▲▼快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義站眼鏡男「車廂狂刺滿地血」　警臟器外露送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台鐵嘉義站隨機殺人。（圖／翻攝PTT）

▲李姓員警在車廂內與持刀的鄭嫌搏鬥，座椅、地板全都染上鮮紅血跡。（圖／記者張君豪翻攝）

當時鄭嫌右手持刀，而李員則是死命握住嫌犯手腕，不讓刀刃近身，雙方就在車廂內狹窄的走道展開扭打、拉扯；在僵持數十秒，李員體力逐漸不支；雖然台鐵呂姓佐理悄悄從後方上車，揮拳猛K鄭嫌頭部意圖奪刀，但混亂中李員仍是不敵，慘遭白刃貫腹，在上腹部留下5公分長刀傷，臟器還一度外露。

事後支援警力趕抵現場，成功將情緒激動的鄭嫌制伏，為防止其再度逞凶，不只扣上手銬，就連雙腳也死死綁住，將他扭送往警局偵訊；另一方面，遭刺的李員渾身鮮血、癱軟倒臥在車廂中，鄰近座椅、地面也全刀遭到血跡染紅，在到院前已失去呼吸心跳，雖經搶救後恢復生命徵象，並在4日凌晨4時許完成手術，轉往加護病房觀察；但上午約8時許，李員仍是不敵死神，因傷勢過於嚴重、大量失血，宣告不治身亡。

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▲▼打碼版，台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄭嫌事後遭到警方壓制，身上還被搜出2把刀。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：台鐵,自強號,補票,警察,臟器外露,嘉義

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