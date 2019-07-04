25歲警血泊中肉搏纏鬥！站務佐理一衝上車「狂捶20下」救援：只想幫他脫困

▲呂秉諭英勇助警壓制持刀兇嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台鐵自強號3日發生揮刀砍警血案震驚全台，25歲鐵路警察李承翰今上午8時許情況急轉直下，不治殉職。當時的肉搏畫面曝光後，掀起網友們的憤怒及不捨，其中站務佐理呂秉諭趕赴現場時，第一反應就是想幫員警脫困，在赤手空拳的情況下，他對著兇嫌猛打20下，英勇行徑被網友讚翻。

152次自強號列車原定3日晚間自屏東發車開往七堵，傅姓列車長在驗票時發現鄭男並未購票，於是要求補票，沒想到對方在列車即將抵達嘉義站時突然失控咆哮。

▲台鐵局站務佐理呂秉諭（圖左）平常喜歡運動健身。（圖／記者翁伊森攝）

員警李承翰接獲通報後立即前往處理，不料鄭男突然抽刀揮砍，由於附近尚有乘客未下車，李承翰儘管已肚破腸流，仍死命壓制不鬆手，兩人也陷入肉搏纏鬥。

到職2個月的站務佐理呂秉諭，收到站務通報後急奔上列車救援，他表示，當時看見歹徒持刀但沒注意到警員受傷，不過沒顧慮太多只想趕快幫受傷警察脫困，所以赤手空拳對兇嫌猛打。

▲李承翰因傷勢過於嚴重，宣告不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

從畫面中可見，乘客驚惶逃離的瞬間，呂秉諭也抵達現場，眼看兩人僵持不下，他對著鄭男的背部狂捶20下，協助制伏，英勇行徑被網友們大讚，「真的很勇敢」、「兩個纏鬥在一起，不好下手呀」。

另外，台鐵嘉義站站長林文欽指出，對於站務佐理代理職呂秉諭此次見義勇為行徑值得肯定，將予以提報，但台鐵嚴重譴責類似暴力行為，希望以和平態度處理事情。