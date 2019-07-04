「市長都做不好別想總統之位」　徐永明批韓國瑜政見會：輕浮

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／台北報導

國民黨總統初選國政願景電視發表會於3日落幕，時代力量徐永明則批高雄市長韓國瑜該正經嚴肅話題不正經，那就不是幽默，而是「輕浮」。他也提到，韓國瑜在政見會中所比擬的「塞子」、「嘴對嘴」、「洞房花燭夜」等，這些奇奇怪怪的比喻，認真了解，任誰都會覺得就是一堆廢話。更批「市長都做不好了，韓國瑜不只別想總統之位」

徐永明4日在臉書發文，開頭就批「韓國瑜別像江湖郎中賣假藥」，更別想再靠選舉撈一筆，沒人會上當。他表示，韓國瑜該正經嚴肅的話題不正經，那就不是幽默，而是「輕浮」。更說，韓國瑜從政以來給人的印象就是「伶牙俐齒、口才辨給」，但真正獲取市長權力後卻一事無成、承諾跳票，典型的「口號一堆，做事沒半撇」。

徐永明指出，登革熱、馬路天坑、防汛等著市長來解決。更慘的是，「韓國瑜唬爛愈扯愈多，可能連自己在講什麼都不知道」。他也舉例，「塞子」、「嘴對嘴」、「洞房花燭夜」等，這些奇奇怪怪的比喻，韓國瑜講起來頭頭是道，但只要認真了解，任誰都會覺得就是一堆廢話，就像是江湖郎中賣假藥，禁不起科學檢驗。

徐永明認為，就算是拿韓國瑜的說法，「從政者要為人民做牛做馬」，也能發現是自我打臉，難怪罷免聲浪愈來愈旺。奪權很容易，如何施展權力才困難，「市長都做不好了，韓國瑜不只別想總統之位，也別再想靠選舉撈台灣社會一筆！」

▲徐永明。（資料照／記者許展溢攝）