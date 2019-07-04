郭台銘「0到6歲國家養」　朱立倫：台灣沒資格、也沒能力

▲前新北市長朱立倫、立法委員江啟臣4日一早到台中東勢採水梨。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

前新北市長朱立倫4日一早到台中東勢採水梨，受訪時再度針對前鴻海集團總裁郭台銘「0到6歲幼兒由國家扶養」的政見表示，「台灣沒有資格、也沒有能力」，自己提出公平的做法，「高所得自己養、中所得幫忙養、低所得國家養」才是比較符合公平正義。另對網友說昨晚政見會「搶到槍」，朱則說，會中都是理性探討，針對政見不針對人。

朱立倫表示，郭提「0到6歲幼兒由國家養」，這是張很大的支票，強調「台灣沒有資格、也沒有能力」，不應該走向社會主義的國家，若如此執行是公平的嗎？付得起嗎？朱說，「高所得自己養、中所得幫忙養、低所得國家養」，這樣才是公平的作法，雖郭是豪氣地提出這個政見，但回歸一句，所有的錢都是屬於國家的，我們要好好的花，不能花掉下一代的錢。

▲▼朱立倫與農民採水梨。（圖／朱立倫辦公室提供）



朱指出，自己替國家服務已有20年，很清楚若要課富人稅，大概只有80到150億，若要動用到國家基金去賺的錢，主要是退撫、退保及勞保等基金是專款專用，若郭有想到其他財源，應要再跟大家探討一下。

另對郭王配、郭朱配，朱回應，「這些謠言已沒有任何意義」，下個禮拜就要做民調，大家全力以赴，希望獲得大家支持代表國民黨穩穩地贏，不管最後結果如何「全黨一定要團結一致」，不要再談任何形式的聯合，這都沒有意義。

▲朱立倫也呼籲，郭、韓要來關心東勢農民。（圖／朱立倫辦公室提供）



3日國民黨總統初選最終場國政願景發表會，有網友說朱「撿到槍」火力全開，朱回應，沒有針對郭、而是針對政見，若今天是高雄市長韓國瑜提出，我也是堅持自己的理念，而韓提到的南北平衡也完全贊同，會中都是理性探討。

另對初選廣告疑似盜用總統蔡英文的照片，廣告更放上「蔡英文：台灣未來改革的路上，不能沒有朱立倫」等字句，對此，朱表示，蔡總統的確有講過這句話，承認民主改革的道路不能沒有朱立倫，而公眾人物照片，不管是蔡總統、馬前總統或自己的照片都曾被引用，都是很正常的。