「預算就像時間，擠一擠就有」　郝龍斌讚郭台銘0-6歲國家養：極划算政策





▲郝龍斌。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前拋出0到6歲國家養，且還不用編列政府預算，引起外界熱烈討論。國民黨副主席、前台北市長郝龍斌4日表示，郭台銘在3日的政見發表會中，將0到6歲新生兒由國家養的財源說得很清楚，他聽完之後深感認同，「預算就像時間，擠一擠就有！」

郝龍斌4日在臉書上提到，「昨天的政見發表會，郭台銘董事長將0到6歲新生兒由政府養的財源說得很清楚。從透過開徵富人稅、提高政府基金投報率、整合現有社會福利資源等方式著手，且同步發展台灣的大健康產業作為未來政府的長期財源。聽完郭台銘董事長的闡述，我深感認同，因為『投資未來永遠比投資過去明智』。」

郝龍斌回憶自己擔任台北市長期間，有鑒於台灣生育率逐年下降，所以在2010年創全國之先推動「助妳好孕」政策。父母雙方設籍在台北市滿一年，小朋友出生時可先領取2萬元生育獎勵金，滿5歲前每月還有2500元育兒津貼與學費補助，政策推動四年下來累計逾135萬人次受惠、台北市的新生兒出生人數較未實施「助妳好孕」前成長44%，連續三年新生兒出生率為五都之首，顯示經濟補助確實是最能直接影響生育率的政策工具之一。

郝龍斌說，可惜台北市礙於地方預算有限，未能將社福網推動到6歲以前的所有嬰幼兒，但「若是以國家的能量來推動，我相信絕對可行，因為重點非在『預算』，而是在『分配』。」花2兆來購買離岸風電真的是正確的能源政策嗎？用8000億蓋軌道建設是基於地方需求還是工程綁樁？動輒上千億軍購預算買來的武器真的符合台灣迫切需求嗎？

「預算就像時間，擠一擠就有！」郝龍斌強調，這些小朋友長大後，從25歲開始就業到65歲，40年間不斷為台灣提供GDP、稅收、產能產值，難道不是一項極划算的政策嗎？「我相當期待不分政黨都能支持這項政策，畢竟在面對台灣少子化已成為實質國安危機的當下，我們沒有人能夠置身事外，更不可能分彼此、戰藍綠。台灣加油！」

▼郭台銘。（圖／記者李毓康攝）