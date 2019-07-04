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鐵路勇警失血殉職！自強號揮刀男「背景曝光」　從事冷氣安裝隨身帶刀

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記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所年僅25歲的李姓員警，3日晚間8時40分獲報前往152次自強號列車處理補票糾紛，怎料踏上列車的這一步卻是不歸的死亡途，慘遭情緒失控的鄭嫌揮刀貫腹，經送醫搶救後於今（4日）上午8時27分因失血過多宣告殉職；據初步了解，暴走揮刀的鄭嫌54歲，設籍台南安南區，平時從事冷氣安裝業，會隨身攜帶切割電線的尖刀，曾有躁鬱病史。

▲▼打碼版，台鐵自強號，鄭姓嫌犯揮刀砍傷鐵路警後遭到制伏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鄭嫌在揮刀逞兇後，遭到支援到場的警力制伏在地。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方初步了解，鄭嫌3日晚間遭到列車長發現沒有購票即乘車，遭要求補票後突然情緒暴走，在車廂內大聲咆哮；當時25歲的李員獲報後上車查看，但鄭嫌卻突然抽刀揮來，李員見身旁還有乘客未下車，急忙上前死命抓住鄭嫌手腕，近身肉搏、牽制，替其他乘客爭取下車時間。

在李員與鄭嫌拉扯數十秒後，混亂中刀刃貫入李員上腹部，留下約5公分長的刀傷，臟器也一度外露，雖然最後支援警力趕到將鄭嫌制伏，但身受重傷的李員因大量失血，臉色早已慘白，到院前還一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後雖然一度恢復生命徵象，但最終仍於4日上午7時許心跳驟停，經搶救後仍於8時27分宣告不治身亡。

►快訊／鐵路勇警遭刺肚「臟器外露」　送醫搶救今上午宣告不治亡

▲▼台鐵持刀殺警案，員警目前送醫搶救中。（圖／翻攝警員李承翰臉書）

▲年輕、優秀的李姓員警因處理補票糾紛，遭桶破肚、大量失血殉職。（圖／翻攝李姓員警臉書）

事後遭到制伏的李嫌被押送往警局偵訊，警方還在他身上搜出一長、一短共2把刀；對於行兇動機、以及為何會隨身攜刀，鄭嫌第一時間皆保持沉默、拒不回答，還拒絕夜間偵訊，因此警方只能暫緩移送。

警方初步了解，鄭嫌設籍於台南市安南區，平時從事冷氣安裝業，為了切割電線，因此平時會隨身攜帶小尖刀與一把水果刀，過去鄭嫌曾有躁鬱病史，也曾就醫接受治療，但在病況好轉後已經停藥2年，詳細情況仍還有待進一步調查。

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▲▼快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義站眼鏡男「車廂狂刺滿地血」　警臟器外露送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李員上車後見鄭嫌有刀，奮不顧身上前與兇嫌展開扭打，爭取時間讓其他乘客離開現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台鐵嘉義站嫌犯砍警凶器。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲從事冷氣安裝的鄭嫌，為切割電線，平時身上皆帶著2把刀。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命
鐵路勇警失血殉職！自強號揮刀男背景曝光　從事冷氣安裝隨身帶刀
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關鍵字：自強號,鐵路警察,失血,揮刀,嘉義

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