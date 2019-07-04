警被刺破肚命危新影片曝！消防喊4次「沒事、手放著」　女乘客：加油…比嫌中指

▲受傷警被3人小心翼翼抬到列車門口。（圖／民眾提供）

記者陳俊宏／綜合報導

一名25歲李姓鐵路警察調解乘客糾紛，遭失控的鄭姓乘客持刀刺破腹部，導致他一度失去生命跡象，送醫搶救恢復生命跡象，但尚未脫險。如今李員送醫時的畫面也曝光，只見他腹部全是血，被消防員和台鐵人員3人合力抬上長背板，消防員連說4次「沒事」對他打氣；一旁的女乘客也大喊加油，還對被制伏在地的鄭嫌比中指。

砍人事件發生在3日晚間8點40分左右，鄭男（54歲）搭乘152次、屏東開往七堵的自強號「沒有買票」被抓包，與列車長發生糾紛、大聲咆哮。火車抵達嘉義站後，李員上車調解，結果遭鄭男持刀砍傷，導致上腹出現5公分刀傷，列車長及其他熱心乘客見狀立刻衝上前幫忙壓制。

根據民眾提供的畫面，李員表情痛苦、腹部全是血，被消防員和台鐵人員輕輕抬起，一人扶頭、一人抬腳、一人拉皮帶避免影響傷口，將人從車廂抬到列車門口。消防員將李員小心翼翼抬上長背板，連喊4次「沒事」，還說「加油，手放著喔（壓住腹部傷口）」，並送醫急救。

▼一人扶頭、一人拉皮帶、一人抬腳輕輕移動受傷警。（圖／民眾提供）



▲▼一名女乘客幫忙把受傷警翻身抬上長背板，雙手也沾了血。（圖／民眾提供）

過程中，一名女乘客幫忙把員警翻身送上長背板，因此雙手沾了鮮血，讓其他乘客問「妳要不要去廁所洗一下？」另一名女乘客也對員警打氣喊加油，見員警送醫後，也氣得對被壓制在地的嫌犯比中指。

鐵路警察局高雄分局副分局長王新樹受訪時表示，受傷的員警是嘉義人，畢業於警專第31期，在單位已經值勤5年多，平時工作相當認真，時常受到分局表揚。

王新樹說，事發當時，列車長與嫌犯發生補票糾紛，兇嫌突失控拿出刀子；李員為防止嫌犯傷害其他乘客，才遭到刺傷。他也說明，補票糾紛在列車上時常出現，但這種失控情況仍屬罕見，發生此次事件後，往後出現類似情況時，會盡量派出一名以上的員警前往處理，以避免再發生憾事。

▼消防員將受傷警送醫。（圖／民眾提供）

▼女乘客對被壓制在地的嫌犯比中指。（圖／民眾提供）

▼李員被嫌犯刺破肚，車廂地板都是血。（圖／記者張君豪翻攝）

▼兩把砍警凶器。（圖／記者翁伊森翻攝）