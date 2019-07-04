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1歲超萌女童1個月狂掉髮「頭皮全露」　媽控訴：都是幼教機構害的！　

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▲▼１歲女童慘患鬼剃頭，一個月頭髮全掉光。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲1歲女童慘患鬼剃頭，一個月頭髮全掉光。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

大陸中心／綜合報導

年僅1歲多的可愛女兒原本有一頭漂亮的頭髮，但1個多月前突然開始掉頭發，隨後被醫院診斷為斑禿（俗稱鬼剃頭）。四川省內江市的林姓母親稱，在排除孩子自身身體原因後，從醫生處得知斑禿可能與環境因素如甲醛超標等有關，懷疑可能與女兒上的幼教機構有關，因為得知教室去年底才裝修完。

據《紅星新聞》報導，女童多多現在1歲8個月大，今年4月被媽媽送到內江萬達廣場內的萬達寶貝王早教中心（編按：幼教機構）上課。林女說，「女兒平時主要由外婆帶去，有時上午和下午都去，待的時間也比較長。」

就這樣上了一個半月後，林女發現女兒開始掉頭發，「剛開始她就頭皮癢，一直撓。」林女以為女兒患濕疹和痱子，便帶去醫院，拿了藥回來擦。沒想到，一周後多多的頭皮不癢了，但頭髮越掉越多。

此後，她將女兒送到成都、重慶等地的醫院檢查，期間發現女兒頭上的斑禿現象越來越明顯。通過醫院檢查，多多身體正常，排除了自身身體原因。

▲▼１歲女童慘患鬼剃頭，一個月頭髮全掉光。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲女童診斷證明。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

林女士說，「醫生說斑禿除了精神壓力外，與環境等也有關，甲醛超標等也可能引起。」她們全家住的房子是裝修了一二十年的老房子，因此懷疑與幼教機構有關。

為了弄清女兒斑禿的原因，林女找到機構，提出自費檢測甲醛等是否超標。她稱，「他們並不是很配合，導致檢測至今未能進行；但自己曾拿檢測設備去檢測，測出甲醛超標。」

涉事機構回應，「他們並非不配合孩子家屬，是因為機構是在室內空氣品質等檢測合格後才開業的；我們可以和家屬一起再次委託第三方進行檢測，看到底有沒有問題。」

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關鍵字：鬼剃頭,斑禿,女童,學前教育,幼兒教育

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