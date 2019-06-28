高舉9月女嬰摔地致殘還刪監視器畫面　惡保母3年8月定讞

▲台中陳姓保母摔9月大女嬰，導致女嬰終身殘障，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

台中陳姓保母，2015年初在托嬰中心受託照顧9個月大的江姓女嬰，因1人獨力照顧9名嬰童，又不堪女嬰哭鬧，竟情緒失控，高舉女嬰摔擲在地，女嬰後腦著地昏迷。陳女竟先刪除監視器畫面後，再通知女嬰父母送醫。女嬰最後因腦部受損，左半身終身殘障。最高法院審理後，將陳女判刑3年8月定讞。

判決指出，陳女與丈夫共同經營「之禾托嬰中心」，由於長期虧損，丈夫必須外出兼差。至於被摔的江姓女嬰，在案發前一個多月才送到托嬰中心，每天上午8點到傍晚6點，都由托嬰中心負責照料。而本案發生於2015年10月20日，丈夫當天不在，由陳女1人獨力照顧9名幼兒。上午10時許，出生才9個月的江姓女嬰不斷哭鬧。

陳女先將女嬰自托嬰中心1樓遊戲區抱起，帶到1樓後方的如廁學習區，試圖安撫，但仍無效。陳女這時情緒失控，竟將女嬰高舉到150公分高的肩膀處，在將女嬰丟擲在地上，女嬰後腦著地，仰躺在地，四肢癱軟、意識不清。發現事態嚴重的陳女並未立刻將女嬰救起，還先刪除監視器內的畫面後，再通知女嬰父母將女嬰送醫。女嬰送醫後右側硬腦膜下出血合併急性腦水腫、雙側視網膜出血，經過顱部手術後，雖然撿回一命，但卻終身左側癱瘓，至今已經4歲半，仍須復健學習走路。陳女被依照「成人故意對兒童犯重傷害罪」提起公訴。

一審法院審理後，認為陳女有罪，考量陳女因獨自照顧9名幼兒，加上經濟、身心及安撫哭泣女嬰無效等多重壓力，最後才把女嬰丟擲在地宣洩情緒，因此將她判刑3年8個月。

案經上訴，二審台中高分院審理後，仍認定陳女有罪，考量陳女的犯行造成女嬰及家屬的圓滿家庭疲憊不堪，復原之路漫漫，實非常人所能想像，讓人十分同情與不忍；但因陳女經濟狀況不佳，身體罹癌，亦無法負荷家屬之巨額賠償請求，導致無法和解，二審因此駁回上訴，仍判陳女3年8月。全案再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

