岸邊有個書包？他走近一看：水中有雙小手緊抓水草…小二女已落水1hr

▲合肥市一警員多看了一眼救了一條人命。（圖／翻攝自《時間視頻》）

大陸中心／綜合報導

安徽省合肥市一位警員工作結束返回警局，遠遠的發現岸邊有個粉紅色的書包，不放心決定停下車走到岸邊看看，結果竟然看到池塘中有位穿粉紅衣褲、紮羊角辮的女童。她雙手緊緊抓著岸邊的水草，水沒到脖子，已經無力呼救。女童事後說，「 已經在水裡泡了一個多小時」！

據《時間視頻》報導，合肥市廬江縣公安局礬山派出所警員唐大海27日因為一眼救了一條人命。他回憶，「 當時女童全身浸泡在水中，雙手緊緊揪住岸邊的水草不放，因為不會游泳，她完全不敢動」。發現這個情況，他趕緊救起女童。上岸後，她蹲旁邊一直發抖，雙眼被泡得通紅，幾近虛脫，講不出一句話。

他一邊安撫女童，一邊聯繫了家人。經過調查，女童今年小學2年級，平時由爺爺奶奶照顧，午餐後獨自去上學，在池塘邊玩水時不慎落水。唐大海說，「那個路段比較偏僻，很少有人經過，而且當時那個時間，老師以為孩子在家裡，奶奶以為在學校，真的是很驚險」。目前經過治療，女童已無大礙。

網友紛紛驚呼，「如果不是這位警員這麼細心負責，小女孩多半就完了」、「細心拯救一個生命」、「細心的人做了件大事」、「挽救了一個家庭 」、「不幸中的萬幸，多虧了遇到這警員」。

▼目前經過治療，女孩已無大礙。（圖／翻攝自《時間視頻》）