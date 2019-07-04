新城控股董事長猥褻9歲女童被捕　兒子王曉松連夜急上位

▲大陸房地產上市公司新城控股董事長王振華3日傳出涉嫌猥褻女童，兒子連夜上位。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸房地產上市公司新城控股董事長王振華3日驚傳涉嫌猥褻9歲女童，已被上海警方採取強制措施。當晚新城控股急發公告，王振華兒子王曉松任公司第二屆董事會董事長。新城控股在香港上市的兩間公司股票應聲暴跌，單日蒸發150億港元（約新台幣598億元）。

據《每日經濟新聞》報導，這起案件發生於6月29日下午的上海普陀區大渡河路的一間五星級酒店。女童事後向在江蘇的媽媽打電話哭訴。聽聞自己女兒遭猥褻後，媽媽立馬趕往上海向警方報案。目前女童已驗傷情，陰道有撕裂傷，構成輕傷。

此外，帶女童入住酒店的49歲周姓女子也已到案。據她供述，她當天帶2名分別9歲及12歲的女童入住酒店，「女童母親都是自己的朋友，跟她們說要帶兩個孩子到上海迪士尼遊玩。」王振華猥褻9歲女童後，再支付周女1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元）。

▲上海警方發佈警情通報。（圖／翻攝自微博）

新城控股總部設於上海，總資產超過3000億元人民幣（約新台幣1.3兆）。董事長兼創辦人王振華是江蘇人，擁有不少公職，身兼上海市政協委員、江蘇省人大代表等職務。

新城控股品牌部早些時候曾在內部發消息稱，目前公司一切經營及工作開展正常，未受影響，正在核實相關事實，「稍後集團會出具統一的說辭口徑，請大家勿轉發勿隨意回覆媒體等問詢。」

新城控股隨後向媒體公佈，「目前公司掌握的情況與外界一樣，高管也在召開會議研究相關情況，內部運轉正常，詳細情況會再對外公佈。」