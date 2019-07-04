輸入「育兒津貼」獲即時回覆！　基隆市LINE官方帳號推新功能

▲基隆市政府LINE官方帳號輸入關鍵字可立即獲得回應。（圖／實習記者曾筠淇翻攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

基隆市政府LINE官方帳號，自2015年11月24日推出，市府也藉此提供給民眾更便利、即時的資訊，官方帳號近日更增加「關鍵字回應訊息」的功能，市民不只可以收到活動、颱風、災害等即時訊息，也可以主動查詢市政的各項業務，不再只是單向接收，這個功能即日起也已正式上線。

民眾只要輸入「育兒津貼」、「假牙」、「志工」、「圓夢貸款」、「旅遊」、「補習班」、「樂齡」等關鍵字，就能收到市府的即時回覆，讓市民輕鬆獲得簡要的內容、相關電話、網站連結等，相較以往只能接收推廣傳遞訊息，現在為民眾多增加一樣諮詢管道，獲取資訊更簡單、方便。

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▲基隆市政府LINE官方帳號。（圖／實習記者曾筠淇翻攝）

基隆市長林右昌表示，「只要使用智慧型手機，手指按一下就可以連結到相關活動的網址」，也歡迎市民踴躍加入「基隆市政府LINE官方帳號」。且經過市政各單位的整理，民眾資訊獲取不但方便許多，還能直接將訊息進行轉傳，讓更多人知道。

有意加入LINE官方帳號的市民，只要搜尋ID「@fpt2338l」（包含＠）」，或在「加入好友」的「官方帳號」中輸入「基隆市政府」，加入後就可以輕鬆獲取資訊。