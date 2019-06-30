東京直擊／羨慕！LINE員工福利兼顧家庭　小孩直接就讀「LINE幼稚園」

▲LINE日本東京總部辦公室。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／東京報導

在台灣受到喜愛的通訊軟體LINE，全世界擁有1.64億月活躍用戶，總部設在日本東京，而且就在JR新宿站旁的Miraina Tower，《ETtoday新聞雲》記者這次趁著「LINE Conference 2019」，特別直擊東京辦公室，一窺總部的面貌。

▲LINE總部開放式空間設置沙發。（圖／記者姚惠茹攝）

隨著跨足的領域多元廣泛，LINE的員工人數在日本已經來到2200人，因此總部辦公室這邊就囊括整棟大樓的9個樓層，還有零星在東京其它地方的5處辦公室，其中為了提供給員工舒適的環境，總部有一整層樓的規劃與辦公區域不同，除了接待區、會議室之外，還有設計就像家一樣的開放式空間。

▲LINE東京總部開放式空間旁就有餐飲販售，讓員工可以透過優惠的價格選購。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE東京總部開放式空間角落設有榻榻米和室，讓員工疲倦時就可以直接休息。（圖／記者姚惠茹攝）

這一層樓的每個角落都可以看見LINE FRIENDS的人氣角色，其中開放式空間則有許多沙發，可以作為員工的公共工作場所，而且旁邊就有販售餐飲的商店，讓員工可以直接在這裡用餐，角落還有一大片的榻榻米和室，讓員工在疲倦時就可以直接躺下休息，或是到另一頭的按摩室來放鬆。

▲LINE東京總部設有「LINE幼稚園」。（圖／LINE提供）

LINE不僅辦公空間舒適，就連員工福利都能完整兼顧家庭，除了基本育兒假之外，還有適用家庭成員的健康諮詢、流感疫苗接種等，甚至在總部內部就設有「LINE幼稚園」，讓員工可以把家中適齡學童送來就讀，跟著爸媽上下班。

▲LINE在2018年的「Family Day」以叢林為主題，設置小朋友最愛的露營帳篷。（圖／LINE提供）



此外，LINE每年都會舉辦「Family Day」的活動，邀請員工家屬來到總部辦公室，藉此了解公司環境和文化，以2018年LINE家庭日為例，就以「叢林」為主題，邀請到1025名的員工及家屬參與，並設有闖關活動，讓全家人合影留念，或是由爸媽帶著小孩探索辦公室內部，增加親子互動的機會，因為LINE的使命就是縮短世界各地人與人之間的距離。

▲LINE在2018年的「Family Day」以叢林為主題。（圖／LINE提供）

▲LINE在2018年的「Family Day」共有1025名員工及家屬參與。（圖／LINE提供）

▲LINE在2018年的「Family Day」讓員工家屬了解公司環境。（圖／LINE提供）

▲LINE在2018年的「Family Day」設置闖關，讓員工全家人合影留念。（圖／LINE提供）