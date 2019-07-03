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免費試聽30天！LINE Music預計7/10上線　可自訂LINE語音來電鈴聲

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▲首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC。（圖／LINE台灣提供）

▲LINE MUSIC首波開放30天免費體驗。（圖／LINE台灣提供

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今年3月在「LINE CONVERGE 2019」活動，宣布旗下串流音樂服務LINE MUSIC，將正式在台上線，今（3）日宣布7月10日將舉辦記者會，正式說明LINE MUSIC的服務內容，不僅邀請到代言人國際天后李玟 CoCo到場，首波還將開放用戶30天免費體驗。

台灣音樂串流平台競爭激烈，原本就有KKBOX、Spotify、Apple Music，現在LINE Music也即將正式登台，狹帶著在台灣擁有2100萬月活躍用戶，LINE Music不僅要打造音樂串流體驗，更將發表全新個人化音樂服務，讓音樂成為最新社群語言，並將攜手眾多在地音樂夥伴，創造新的音樂產業。

▲首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC。（圖／LINE台灣提供）

▲李玟CoCo擔任LINE MUSIC代言人。（圖／LINE台灣提供）

根據先前的報導，LINE MUSIC將是一個提供多元音樂體驗的平台，功能包括LINE訊息通知鈴聲、來電鈴聲、編輯音樂、聊天室支援背景音樂、MV獨家首播等，不僅邀請到國際天后李玟 CoCo擔任代言人，並預告LINE MUSIC上線後，首波將開放用戶30天免費體驗。

舉例來說，LINE MUSIC不僅可以觀賞音樂會或藝人專訪直播，甚至可以下載LINE音樂鈴聲，讓用戶在接到LINE的來電時，有與眾不同的音樂響起，也可以透過所設定的音樂來傳遞目前的心情，像是可以經由聊天室分享一段喜歡的歌曲給好友，或在個人主頁裡用喜歡的音樂來代表當下的心情。

其實LINE MUSIC音樂串流服務在日本已經營運超過4年的時間，採用訂閱制付費的型態，讓用戶依照個人需求選擇適合的付費訂閱方案，像是年繳型、月繳型，還有學生族、個人、家庭共享等方案。至於台灣版的「LINE MUSIC」如何收費則將在7月10日揭曉。

▲▼LINE來電能換專屬鈴聲！「LINE MUSIC」推音樂串流服務…聊天室還有這功能。（圖／翻攝自LINE）

▲「LINE MUSIC」官方帳號。（圖／翻攝LINE）

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