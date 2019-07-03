推動溪北綠能產業重鎮　黃偉哲允諾全力配合協助開發

▲推動溪北綠能產業重鎮，台南市長黃偉哲允諾全力配合協助開發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府7月3日下午在永華市政中心舉辦「台南市七股科技工業區開發、租售及管理計畫案」受託開發商甄選公開說明會，吸引包括德昌營造、建中工程、順天建設及皆豪實業等多家開發商與會，市長黃偉哲表示對七股工業區開發的期待就是「快快快、短短短」，市府會盡全力協助。

市長黃偉哲表示，市府事實上是承接過去前市長賴清德、前市長李孟諺到現在，對於七股工業區的寄望是非常深，一定會盡全力來協助。同時市府的行政流程一定是專案專人專辦。也希望甄選出來的開發商是最優質的，期程縮短是大家的期待，尤其現在是拼經濟的時候，希望不要有延宕，明年上半年就能開始招商。

黃偉哲指出，另外一個重點就是希望能夠有綠能的覆建，園區內的廠商屋頂要有太陽能的發電及太陽板的佈置，務求開發兼具環保、綠能以及節能的多重目標，相信大家拼經濟的同時，也能夠環保綠能達標。

市府積極打造台南成為「台灣綠能產業重鎮」，已規劃於七股區台糖三股農場範圍內開發產業園區，面積達141.34公頃。開發後，除63.85公頃之公設外，將提供77.5公頃土地供廠商設廠使用，開發時將保留原台糖舊鐵路，並融和於公園綠地規劃範圍，保留在地產業特色。

「七股科技工業區」預計開發期程6年，開發成本達82.8億元，其中工程費用計48.7億元由開發商負責籌措，土地款及其他報編相關行政費用約34.1億元由市府籌措出資。

市府希望提供平價且優質的投資環境，開發完成後預計可引進127家廠商、創造9540個工作機會，可帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化，建構完整農業產銷，並促使農村轉型及人口回流。對台南市整合產業空間發展布局、解決沿海地區產業用地不足，提供在地工作機會將有莫大的助益。