東菜市明起休市兩天防堵登革熱　黃偉哲前往視察孳清並感謝攤商配合

▲台南市長黃偉哲親自率隊勘查東菜市場孳清，並感謝攤商配合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府全面總動員防堵登革熱疫情擴大，7月3日下午在東菜市進行全面大孳清，並於4、5日全面休市，配合衛福部疾病管制署、衛生局、環保局做全場域孳清及化學防治，預計4日上午9時進行噴藥。

市長黃偉哲下午親至市場視察孳清作業，並向攤商們致歉，感謝攤商的體諒與配合，希望早日控制疫情，讓生意恢復榮景，攤商均表示會全力配合市府防治作業，亦感謝市府團隊的努力。



黃偉哲表示，近期氣候不穩定，戶外噴藥無法進行，但室內噴藥及孳生源清除仍可以做，按規定噴藥作業必須在1天前預告，在此之前市府先做孳生源清除工作，所有程序都依照法律規定處理，資訊也是公開透明。為避免重蹈4年前跳蚤市場的狀況，同時避免近期發生在高雄市市場的情形，市府對於市場的防疫將高度警戒，對於攤商生意因此受影響，黃偉哲特別致歉，感謝攤商及市民的配合，也承諾會儘快完成孳生源清理及噴藥，讓市場早日恢復營運。





黃偉哲說，防疫經費其實不虞匱乏，第一個從市府防疫經費先用，有一些市府原先的編列的預算裡面沒有涵蓋的項目，比如說雇工這個部分，請里長來雇用這個臨時工作人員來做這個防疫的動作，這部分中央的經費，已經跟環保局報備，也跟疾病管制署報備了，可以允許從他們補助的經費支用，呼籲里長們請不用擔心，不用擔心說到時候雇工付不出工資，因而將影響防疫工作的進行。雇工這部分，市府絕對是充分供應，務必要把這個疫情，萬事莫如防疫急，雇工的部分不用擔心，這個疫情壓下去才是。

黃偉哲說，目前中央大概3千多萬給台南市政府，其實如果不夠的話，會從市府的錢先用，跟中央要的錢部分是中央公文到了，但錢實際撥下來還是有一定行政程序要走。所以說市府的錢先用，一邊跟中央申請，如果真的不夠，還會動支二備金，二備金動支是很快的，來作為緊急救命錢，但因為二備金的動用，還要準備這次的颱風季節的這個救急搶險治水之用，所以市府會控管一部分下來，其他部分投入防疫工作。

台南市登革熱疫情繼6月29日永康區甲頂里出現第1例本土登革熱案例，7月2日在中西區開山里再出現第2、第3例。3個病例因地緣接近性，疾病管制署南區管制中心表示疑似出現群聚感染，經進行疫調，患者皆表示東菜市曾為其活動範圍，為了防堵登革熱可能疫情，東菜市於6月29日起即請攤商於收市後特別再加強孳清，清除積水容器，阻絕蚊子幼蟲成長，並配合衛生局擴大採血疫調。



台南市市場處表示，近日常有豪大雨發生，積水容器易形成孳生源，為防堵登革熱病例擴散，市場處積極配合市府指揮中心，除輔導位於熱點開山里的東菜市場攤商加強登革熱防疫外，亦加強病例居住地、工作地及活動地區里周遭市場防疫，針對永康區永康公有零售市場、中西區復興市場以及北區小北商場增加登革熱巡查強度，每日皆巡查、孳清及必要時投藥，為避免管理員密集巡視產生稽查盲點，並啟動市場人員交叉互查及內勤人員協助巡查機制，讓巡查孳清無死角。此外，市場處亦積極協調每月委外廠商辦理之消毒工作提前進行，配合前述熱區市場周遭區里化學防治噴藥，加強市場內病媒蚊噴藥防治，以避免病媒蚊四處飛散至市場內躲藏，全面防堵登革熱疫情。