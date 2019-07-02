出現第2例本土性登革熱　黃偉哲：禦敵從嚴周周開防疫會議

▲台南市中西區出現確診第2例，台南市長黃偉哲宣布提高防疫層級，每週召開防疫會議，若有民眾不配合，依法開罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市繼永康區傳出第1例本土性登革熱後，7月2日中西區出現確診第2例，台南市長黃偉哲宣布提高防疫層級，每週召開防疫會議，若有民眾不配合，依法開罰，務求全面阻絕疫情！

黃偉哲市長強調，對於登革熱必須禦敵從嚴，料敵從寬，任何可能發生登革熱疫情的地點，或是病例曾到過的地方、接觸過的人，都要拉高防疫層級，尤其第2例已經出現了；雖然防疫會議是每周召開，但必要時應及時召開立即的會議。

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黃偉哲進一步表示，最近因為天候因素會下雨，下雨就容易產生積水容器以及積水窪地，請各個局處對於各自的業管，一定要做好孳生源清除的工作；至於一般民眾，市府也將動員民政、警政、環保及衛生等人力，請民眾配合清理孳生源；有發生疫情的里，一定要全面消毒以及清除孳生源，民眾不配合或發現病媒蚊指數提高、孑孓的陽性帶原的話，應該開罰的絕對開罰，務必要讓疫情得到有效的控制。

台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，中西區開山里出現台南今年第2例本土登革熱病例，該病例為74歲女性，無出國旅遊史，亦無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動範圍於住家、中西區城隍里東菜市場及開山里大埔福德祠。病例於6月30日開始出現發燒症狀，曾至醫院就醫，症狀改善後返家，7月1日因高燒再至醫院就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報予衛生單位。防治中心於7月2日登革熱確診，基因型別為登革熱第二型。因病例近期無出國亦未曾至高雄市及台南市永康區活動，社區恐有隱藏病例未被發現。

登革熱防治中心籲請中西區開山里民眾，及近2週內曾至東菜市場、開山里大埔福德祠活動民眾注意，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，請民眾需加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施。

依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間。