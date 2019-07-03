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偷拍男專挑「熱舞社」　追蹤公演場地潛入女廁放自製遙控針孔

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▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張男會追蹤高中熱舞社團活動，到社團表演地點的女廁放置裝有針孔的馬桶疏通器。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署3日張姓男子涉嫌偷拍百名女學生如廁，其中最讓被害人感到驚恐的是，張男似乎有特別偏好，從一開始就鎖定北部各高中熱舞社的活動行程，只要知道社團公演或成果發表，就會混進表演場地的廁所，放置裝有針孔的馬桶疏通器，就近遙控偷拍，檢警共找到9支自製針孔疏通器，花1年半過濾偷拍畫面，比對找出近50名被害人出面提告。

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲檢警共找到9支張男自製的針孔疏通器，吸盤下方都有被用膠帶纏住的偷拍器材。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

據了解，張男因為對女性下體好奇，突發奇想，購買具有遙控功能的針孔器材，連同電池放在馬桶疏通器的吸盤裡面，偷拍鏡頭則透過吸盤上挖出的洞口，朝上方拍攝，張男還一口氣作了9支同款的偷拍神器，隨時交替使用作為犯罪工具。

因為疏通器平常都是吸盤朝下放在廁所地板，根本沒人會特別注意，所以張男犯行長達4年，都沒被發現，檢警從針孔偷拍的記憶卡和電腦硬碟內，發現張男放置針孔的地點，從學校到私人租借的表演舞台，多達10幾個，有上百名女子如廁偷拍畫面。

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲市刑大女警花1年多時間，仔細比對找到近50名被害人出面控告張男妨害秘密。（圖為資料照／記者柳名耕翻攝）

張男坦承，會鎖定學校熱舞社，從社團臉書等管道得知社團的表演行程，就會混進表演場地，溜進廁所放一支改造過的疏通器，然後用遙控的方式，偷拍女學生如廁，等拿回疏通器，再比對被害人長相、穿著，上網搜尋本人身分後建檔。

檢警根據張男自行肉搜結果，只找到8名被害人，台北市刑大特別指派1名女警，花了1年多的時間，耐心比對偷拍畫面中的被害人，在排除從網路上抓下來的影片後，逐一聯繫，有被害人接到電話通知時，還以為是詐騙集團，拒絕出庭，但總算聯繫取得近50名被害人，出面確認是自己被偷拍並且提告，檢察官最後依近50個妨害秘密罪嫌起訴張男。

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關鍵字：偷拍,女廁,馬桶,自製,針孔,社團,熱舞社

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