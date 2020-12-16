士檢色保全偷拍！26女受害「僅1人原諒」　涉犯25個妨害秘密罪慘了

▲汪姓保全利用職務之便在偵查大樓2樓、4樓女廁內偷拍，共計有26名女子受害。（圖／記者莊喬迪攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市士林地檢署驚傳保全涉嫌偷拍。檢警調查，汪姓保全（30歲）利用職務之便，趁巡邏空檔潛入女廁偷拍女性如廁之私密畫面；7月15日當天，汪男故技重施偷拍，不料卻遭受害女子發現，手機當即遭到查扣，訊後依妨害秘密罪送辦。士林地院法官審酌，遭偷拍的受害女子多達26人，但汪事後僅與一人達成和解，經審酌後依其涉犯之25罪判刑，合併應執行有期徒刑5年，得易科罰金。

判決書指出，汪男為保全公司員工，該公司於109年1月1日與士檢簽訂合約，遂派遣汪男至士檢執行門禁管制、巡邏通報、安寧維護等勤務；孰料汪男服勤期間，竟趁職務之便屢屢在士檢偵查大樓2樓、4樓偵查庭外女廁偷拍，以尾隨被害人、或預先進入廁所內躲藏之方式，持手機開啟錄影功能，自隔板下方縫隙、或隔板上方竊錄多名女子如廁畫面。

汪男多次偷拍得手後食髓知味，7月15日當天再次故技重施，偷拍一名女子如廁畫面，不料這次卻遭受害女子逮個正著，發現有鏡頭側錄後立即請法警到場處理，汪男手機也當即被查扣，並遭公司解職，經檢警依妨害秘密罪送辦後，裁定5萬元交保。

檢警經調查後發現，汪男自3月2日起即開始於女廁內偷拍，短短4個多月就有多達26名女子受害；案發後汪男也坦承犯行，但迄今僅與一名女子達成和解。法官審酌，汪男因個人生活壓力，竟利用擔任保全機會犯案，造成受害女子心理極大傷害，衡量一切情狀，共計汪男涉犯25個妨害秘密罪，合併應執行有期徒刑5年，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。