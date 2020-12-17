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偷拍男同學上廁所！化學老師遭懲處「1年後錄取他校」　學生怒幫高調

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▲▼廁所,女廁,公廁。（示意圖／記者徐愷昕攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐愷昕攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名高中化學老師去年5月因偷拍男學生上廁所，被懲處1年侍親假；沒想到期滿後，竟迅速錄取桃園另一所高中教職。其他學生得知此事後，氣得投書桃園市教育局，然而卻無相關法規可管，對此不禁怒喊，直到現在當事人仍沒擺脫陰霾。

一名網友向《ETtoday新聞雲》記者揭露，去年5月期間，有位公立高中的男同學在上廁所時，被化學老師以手機偷拍，事後經性平會調查，該名老師遭懲處1年的侍親假。

但讓他不能接受的是，懲處一期滿，對方竟迅速出現在桃園一所公立高中化學老師的錄取名單中，網友不禁怒道，「之後有投書桃園市教育局，教育局則表示，沒有相關法規可以懲處化學老師。」

對此，他不捨地說，「那個同學一直沒有走出陰影，到現在還會恐懼一個人上廁所，也害怕會再被人偷拍。我覺得那個老師可以這樣再接任教職，應該有後台在撐，請幫忙我同學找回公道！」

另外，他也曝光桃園教育局回函，上面提到該名教師為化學科正取人員，且經警局查閱性侵害犯罪加害人登記資料，均無相關登記，雖然已請校方函詢該師性別平等案件等相關資料，但依據相關法規，其所涉案件，並不影響他擔任教師的權利，後續學校將給予適當規範及輔導，以避免類似案件再次發生。

▼該師才剛懲處期滿，馬上又錄取他校的化學老師。（圖／讀者提供）

▲學生向桃園市教育局投書。（圖／讀者提供）

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