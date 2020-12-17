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熱舞社崩潰！噁男偷拍如廁已判刑　影片仍在流傳…1個月賣10萬

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▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張子彥把針孔裝在馬桶疏通器上偷拍女學生，如今影片仍在網路上流傳，讓被害人崩潰。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

男子張子彥因鎖定大學、高中熱舞社團，用針孔偷拍女學生上廁所後，依顏值、學校、姓名分類建檔，台北地院日前才依妨害秘密等罪重判張子彥，沒想到這些影片早已在網路上散布，另名張姓男子竟從大陸網站交換取得多比偷拍檔，在台灣開社群收費供人觀賞，1個多月就進帳約10萬元，台北地檢署17日依販售竊錄內容罪起訴。

張子彥從2015年起，偷拍百名女學生如廁，尤其熱衷鎖定北部學校熱舞社行程，事先到社團表演、團練地點廁所內，擺放裝有針孔的馬桶疏通器偷拍，北檢比對找出近50名被害人出面提告，台北地院16日才依妨害秘密罪，判張男徒刑4年，另有2年得易科罰金。

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張子彥已經因偷拍案被判刑。（圖／資料照）

但日前有被害人向台北市警方提告，指出有人在通訊軟體telegram販售她被偷拍的畫面，檢警不敢大意，查出20多歲、無業的張庭瑋涉有重嫌，前往搜索張男住處，在電腦硬碟中查獲大批情色影片，其中有許多女性看來明顯是在不知情的狀況下如廁遭偷拍的影片，還被標示出女子就讀學校、姓名或綽號等身分。

檢警循線找到共約10名被害人出面指認，其中有被害人一見影片就嚇到，證稱裡面有些片段，和她之前被張子彥偷拍的一模一樣，對於事隔多年，仍有相關影片在網路上流傳，被害人擔心噩夢永遠無法結束。

▲台科大男偷拍北市上百女學生如廁，還肉搜被害人長相分等級。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲張子彥當年進出女廁擺放針孔的監視畫面。（圖／資料照）

張庭瑋坦承，他是到大陸的論壇等網站，和人交換取得相關影片後，先在Twitter上公告有片可賣，有興趣的人，另外用LINE帳號聯繫，以每月數百元不等的價格取得會員資格，再到指定的telegram群組去觀賞偷拍影片。

雖然全案查無張男涉嫌偷拍的事證，但檢察官認定他涉犯《刑法》妨害秘密罪章中的散布販售竊入內容等罪，且從8月起，到9月間遭查獲為止，不到1個月時間內，靠賣片子入帳約10萬元，因此依法提起公訴，並請法院宣告沒收這筆不法所得。

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